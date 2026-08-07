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govor mržnje

Pupovac prozvao DORH zbog događaja u Kninu, stigao mu odgovor: 'To ne komentiramo...'

Piše HINA,
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Pupovac prozvao DORH zbog događaja u Kninu, stigao mu odgovor: 'To ne komentiramo...'
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Zagreb: Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju o događajima u Kninu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Pupovac je na konferenciji prikazao kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke usmjerene protiv Srba

 DORH je poručio da neće komentirati izjave političara o događajima u Kninu, odgovarajući na upit Hine postoje li osnove za postupanje po službenoj dužnosti nakon što ih je Milorad Pupovac prozvao zbog izostanka reakcije na govor mržnje i poticanje na nasilje na danu obilježavanja Dana pobjede. Iz DORH-a navode i da nadležno državno odvjetništvo dosad nije zaprimilo kaznene prijave vezane uz događaje u Kninu tijekom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

"Prema trenutno dostupnim podacima kojima raspolaže nadležno državno odvjetništvo, možemo navesti da dosad nisu zaprimljene kaznene prijave o događaju kojeg navodite", odgovorili su iz DORH-a na upit Hine.

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Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju o događajima u Kninu VIDEO
Milorad Pupovac održao izvanrednu konferenciju o događajima u Kninu | Video: 24sata/Lucija Očko/Pixsell

Dodali su da državno odvjetništvo neće davati komentare na izjave političara u vezi s navedenim događajem.

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac ranije je u petak na konferenciji za novinare prozvao DORH zbog izostanka reakcije, zapitavši zašto ne postupaju po službenoj dužnosti zbog govora mržnje i poticanja na nasilje koji su se, prema njegovim riječima, 5. kolovoza mogli čuti u Kninu.

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Pupovac je na konferenciji prikazao kompilaciju snimki s kninskih ulica i iz ugostiteljskih objekata na kojima se čuju ustaške pjesme i povici te poruke usmjerene protiv Srba. Među prikazanim snimkama bila je i ona nekadašnjeg zapovjednika IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marka Skeje koji u jednom restoranu pjeva pjesmu "Jure i Boban".

Ustvrdio je da takve poruke predstavljaju "ozbiljan napad na ustavne vrijednosti i demokraciju" te poručio da mržnja i pozivanje na zločin nisu spojivi s patriotizmom.

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