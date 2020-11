Pupovac u Zagrebu odao počast žrtvama Škabrnje i Nadina

<p>Predsjednik Srpskoga narodnog vijeća (SNV) i saborski zastupnik<strong> Milorad Pupovac</strong> odao je u srijedu ujutro počast za žrtve Škabrnje i Nadina paljenjem svijeća u crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, istaknuvši da je ta gesta prvi korak.</p><p>Predsjednik SNV-a ranije je najavio mogućnost da ove godine dođe na obilježavanje Dana sjećanja u Škabrnju, no jutros je kazao kako je nakon sinoćnjeg razgovora s načelnikom Škabrnje i lokalnim župnikom, odlučio počast odati u Zagrebu. </p><p>- Vjerujemo da će uslijediti i taj korak, da na mjestu na kojemu se dogodio taj strašan zločin, najprije u Škabrnji a potom u Nadinu, zapalim svijeću, položim cvijeće i iskažem duboko poštovanje prema tako velikom broju ljudi koji su pobijeni na današnji dan 1991. godine - kazao je Pupovac za HRT. Dodao je da su ta mjesta dio njegove zavičajne slike i najtoplijeg osjećaja prema ljudima koje smatra svojima.</p><p>Nakon paljenja svijeća u Crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu, kazao je da je to tek prvi korak, dodavši da je sinoć razgovarao s načelnikom Škabrnje i lokalnim župnikom.</p><p>- Imali smo dug razgovor i dobro smo se razumjeli. Dogovorili smo se da pripremimo sve, da nitko ne dolazi tamo ako bi netko imao loš osjećaj zbog toga što moj dolazak nije dovoljno pripremljen ili da ljudi nisu na njega dovoljno pripremljeni - istaknuo je</p><p>Smatra kako je većina ljudi spremna na njegov dolazak u Škabrnju, ali da postoje oni u Hrvatskoj javnosti i hrvatskoj politici koji neprestano proizvode mržnju, i od prijatelja rade neprijatelja.</p><p>Ocijenio je da to nije "ni točna niti dobra slika", dodavši da ga osobno ne pogađa, ali radi štetu ovome društvu, održava mržnju i netoleranciju i zadržava ljude u stanju koje sprječava da se smirimo i izmirimo ovakvim gestama.</p><p>Zaključio je da je u Vukovaru i jučer i danas bilo važnih gesti, da je napravljen značajan korak u odnosima među nama u Hrvatskoj i u odnosima između Hrvatske i Srbije.</p><p>Izaslanstvo Srpskoga narodnog vijeća (SNV) odalo je u utorak počast žrtvama koje su građani Vukovara podnijeli u ratu od 1991. do 1995. Potpredsjednik Vlade RH <strong>Boris Milošević</strong>, predsjednik SNV-a Milorad Pupovac, specijalni izaslanik predsjednika Republike Srbije <strong>Veran Matić</strong> i članica udruženja "Protiv zaborava" <strong>Radojka Mrkšić</strong> položili su vijenac za stradale Vukovarce i Vukovarčanke srpske nacionalnosti u Dunav, a zatim i kod spomen-obilježja na Ovčari. Na kraju komemorativnog programa, Pupovac je s izaslanstvom zapalio svijeće za sve žrtve u vukovarskoj Sabornoj crkvi sv. Nikole. </p><p>U izjavi za novinare Pupovac je jučer istaknuo da pijetet prema žrtvama i mir kao način življenja među ljudima uvijek idu zajedno, a svatko tko to razdvaja teško i nekršćanski griješi.</p><p>Na komemoraciji u Vukovaru danas sudjeluje i potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a Boris Milošević te Veran Matić, posebni izaslanik srbijanskog predsjednika.</p>