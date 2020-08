Pupovac upozorio na sve češće napade na Srbe u Vukovaru

<p>Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je u četvrtak s izvanredne konferencije za medije sazvane zbog napada na dvojicu mladića srpske nacionalnosti da nije došao govoriti kako tko mora raditi svoj posao već upozoriti na kontinuirane međuetničke sukobe.</p><p>Dvojica mladića srpske nacioanlnosti napadnuti su u Vukovaru u srijedu navečer oko 23 sata.</p><p>"Odlučili smo sazvati tiskovnu konferenciji i zbog napada prije tri dana i sinoćnjega napada, kao i pokušaja jutrošnjega napada kojega je policija spriječila“, rekao je Popovac. Dodao je da napadi organiziranih grupa mladih ljudi hrvatske nacionalnosti na mlade pripadnike srpske zajednice u Vukovaru i okolici traju u kontinuitetu više od godinu dana, a u različitim pojavnim oblicima pokušali su se proširiti i na cijelu Republiku Hrvatsku.</p><h2>Nasilje s političkom pozadinom i političkim sponzorstvom</h2><p>"Izgleda kao da netko želi izazvati međuetničke sukobe u ratu teško stradalom gradu i ratnim stradanjem duboko traumatiziranim njegovim stanovnicima. Dok se u Kninu i drugim mjestima gradi politika pomirenja ovdje u Vukovaru prije 24 godine započetu i stvaranu politiku pomirenja želi se uništiti, a u Kninu kompromitirati i po mogućnosti zaustaviti“, ocijenio je Pupovac dodavši da je to na štetu Vukovara, Knina i cijele Hrvatske.</p><p>Smatra da se nije na vrijeme prepoznalo o čemu se radi te da je riječ "o nasilju s političkom pozadinom i političkim sponzorstvom“"</p><p>"Riječ jer o nasilju kojim se želi suspendirati ili ograničiti kako ustavni poredak RH tako i norme međunarodnoga poretka čijim je prihvaćanjem Hrvatska postala dijelom svjetskoga poretka mira, vladavine prava i međunacionalne tolerancije i ravnopravnosti", ustvrdio je Pupovac.</p><p>Ocijenio je da oni koji to čine, svjesno ili nesvjesno, nastoje pretvoriti Vukovar od mjesta posebnoga pijeteta u mjesto međuetničkoga, ali i političkoga sukobljavanja. Zato, smatra, to nije više stvar policije već svih koji čuvaju ustavni poredak i norme međunarodnoga poretka koje je RH prihvatila kao svoje.</p><h2>Puna solidarnost SDSS-a sa svim građanima Vukovara</h2><p>Istaknuo je da je vodstvo SDSS-a u Vukovar došlo pokazati punu solidarnost sa svim građanima Vukovara kako Srbima tako i Hrvatima, svima koji žele da ovaj grad živi u miru, kako po danu, tako i po noći.</p><p>"Želimo da ovaj grad u kojem smo od 1996. predstavnici vodeće hrvatske i vodeće srpske politike bude grad ogledan po međuetničkim odnosima, po kulturi mira i tolerancije, to stvarno postane", istaknuo je.</p><p>Pupovac je poručio kako je SDSS došao reći ljudima da se ne plaše onih koji se služe politikom sukoba ne bi li se na različite načine održali na vlasti i pokušali suprotstaviti ustavnim vrijednostima ove zemlje.</p><p>Sugrađanima hrvatske nacionalnosti poručio je da pripadnici srpske zajednice neće učiniti ništa da bi se oni osjećali nesigurno i zamolio ih da se stvore pretpostavke da mladi ljudi srpske nacionalnosti imaju pravo na mir, sigurnost, slobodu kretanja i izbora.</p><p>Na novinarsko pitanje tko stoji iza napada Pupovac je rekao da "…tko god stoji sada je dotjerao cara do duvara, a tko je car prepoznat će se. Netko je dotjerao do zida“.</p><p>Novinarima se obratila i saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov, istaknula da "noćni život u Vukovaru ima gorak začin koji se zove međunacionalnu sukobi". Dodala je da je tako bilo i sinoć kada su mladići srpske nacionalnosti stali pred pekarom, a iza njih iz dva automobila izašla je grupa ljudi 30-tih godina te je sve završilo razbijenim flašama, automobilom i glavama pa potom policijskim uviđajem, bolnicom i zabrinutim roditeljima.</p><p>Dodala je da će Klub SDSS-a intenzivno pratiti što se događa s onima koji napadaju, kao i sa napadnutima, ali i iskoristi zastupničku mogućnost i pokrenuti postupak izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira uz pooštravanje sankcija kako bi se ove i slične situacije prevenirale i zaustavile.</p><p>Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je jutros o sinoćnjem napadu na dvojicu mladića, ne navodeći motive niti nacionalnost sudionika, a ranije poslijepodne u dodatnom policijskom priopćenju navela da je istraga u tijeku te da su privedene dvije osobe koje se dovode u vezu s događajem.</p>