Pupovac: 'Volio bih da pravila vrijede za sve, ne samo mene'

Komentirajući odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je pokrenulo postupak protiv njega, saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac u petak je u Saboru poručio je da bi volio da ista pravila vrijede i za druge, a ne samo za njega.

Protiv Pupovca Povjerenstvo je pokrenulo postupak uz obrazloženje da je kao član Savjeta za nacionalne manjine 5. svibnja 2016. godine sudjelovao na sjednici na kojoj su raspoređena proračunska sredstva za 2016. godinu, između ostalih Srpskom narodnom vijeću, kojem je Pupovac predsjednik, dodijeljeno je bilo 3,59 milijuna kuna. Članica povjerenstva zadužena za taj predmet Tatjana Vučetić rekla je da se Pupovac do 2016. godine svaki puta izuzimao iz glasovanja. Po njezinim riječima problem je u načinu rada, odnosno, u tome što Savjet glasuje o jedinstvenoj odluci za sve manjine, a ne pojedinačno.

"Počašćen sam time što je Povjerenstvo za sukob interesa našlo da sam baš ja u potencijalnom sukobu interesa, a drugi nisu", osvrnuo se na odluku Pupovac. "Ja sam član Savjeta, po odredbama Ustavnog zakona, kao i svi drugi zastupnici. Ja sam birani član Vijeća srpske nacionalne manjine, kao što sam biran i kao zastupnik i iz toga proizlaze moje određene obaveze. Ono što vrijedi za druge, vjerojatno bi trebalo vrijediti i za mene i nadam se da ne postoji pravilo po kojem to vrijedi samo za mene", kazao je.

"Jer, u protivnom, ne znam koji bi načelnik općine ili gradonačelnik grada mogao sjediti u Saboru kada se glasa o proračunu u koji je uvrštena sportska dvorana za koju je ta zastupnica ili zastupnik lobirao da bude uvrštena u proračun za sljedeću godinu. To je naš posao kao izabranih predstavnika naroda, a u mom slučaju, ja sam biran i u Sabor i u SNV, kao što su birani i druge kolege koje sjede u Savjetu za nacionalne manjine", mišljenja je Pupovac.

"Ja ne dolazim na sjednice Savjeta, a ako dolazim, onda ih napuštam prije glasanja ili se izuzimam od glasanja. To je moja moralna odluka. Jesam li glasao 2016. godine, ne mogu se sjetiti. U svakom slučaju, u 2017. nisam, kao što neću ni u 2018. godini. Počašćen sam što me Povjerenstvo za sukob interesa podsjeća na moj moralni propust, ako ga je bilo. Želim ih samo uvjeriti da ga nije bilo prije, neće ga biti ni kasnije. Volio bih ih podsjetiti da to rade i u slučaju svakoga drugoga", zaključio je.