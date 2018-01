Puši, Gazda, puši: Ivica Todorić slavi 67. rođendan u Londonu

Ivica Todorić danas slavi 67. rođendan. Posrnuli donedavni vlasnik najveće hrvatske kompanije proslavit će ga u Londonu, u kojemu sa suprugom Vesnom živi posljednjih mjeseci. Zagrebačku adresu Gazda je zamijenio londonskom tijekom akcije Agrokor, u kojoj su uhićeni bivši članovi uprave Agrokora. Bez obzira na to kakvu proslavu za njega planira obitelji, na njoj neće biti Jasmina Stavrosa, čija je pjesma “Dao bih sto Amerika” omiljena bivšem predsjedniku uprave koncerna Agrokor.

Foto: Pixsell/Dreamstime

- Ne idem u London. Nitko me nije zvao da pjevam na proslavi rođendana. Mislim da on ni nema moj broj telefona - rekao je Stavros. “Dao bih sto Amerika, sve na svijetu ja bih dao, tek da sjednem na verandu, pa uz karte i bevandu brojim valove”, stihovi su pjesme koja Todoriću “razgali dušu i pogađa ga ravno u srce”. Stavros je podsjetio da je tu pjesmu pjevao na svadbama njegove djece, i to po nekoliko puta na molbu samog Todorića. Članovi obitelji jako su voljeli druženja s estradnjacima, koji su bili neizostavni gosti na njihovim brojnim proslavama i zabavama za koje se nije štedjelo. Na proslavu 40. rođendana Todorićeve miljenice Ive pozvan je srpski pjevač Miroslav Ilić, čija je pjesma “Božanstvena ženo” jedna od najdražih njegovoj kćeri, ali i supruzi Vesni. Prema priči prijatelja bliskih obitelji, Ilić je za 45 minuta pjevanja dobio 10.000 eura.

Ne odriče se luksuza

Unatoč blokadi imovine i računa, ni u Londonu, jednom od najskupljih gradova, ne odriče se luksusa. Za najam stana u najpoznatijoj četvrti Kensingtonu mjesečno izdvaja 4000 eura. Otkad se “preselio”, Ivica Todorić promijenio je frizuru. Dok je bio u Zagrebu, svakog dana prije posla odlazio je na friziranje u salon Neno, u kojemu je brigu o njegovoj kosi vodio dugogodišnji frizer Zoran Dačić, kojem se sadašnji Todorićev izgled ni malo ne sviđa. Ranije je rekao kako njegova nekadašnja vjerne mušterija izgleda “kao da je upravo ustao iz kreveta”. Iako se Todorićeva londonska adresa nalazi samo 15 minuta vožnje od Hrvatske katoličke misije, koja pastoralno skrbi o tamošnjim Hrvatima, od voditelja fra Ljubomira Šimunovića nismo dobili potvrdu ni demantij je li im Gazda dolazio u posljednje vrijeme.

- Mogu samo ponoviti već rečeno kako je u naravi svećeničkog poslanja nastojati pružiti pastoralnu pomoć onome tko osjeća potrebu za Božjom blizinom, bez obzira na specifične okolnosti te uz potpuno poštovanje ljudskoga dostojanstva. Samo je po sebi razumljivo da svećenik ne može ulaziti u pojedinosti susreta i razgovora s pojedinim vjernicima - odgovorio je fra Šimunović.

Hrvatska katolička misija čuva i njeguje vezu s domovinom, hrvatski jezik, kulturu, identitet i običaje. Ivica Todorić, otkad je u Londonu, javnosti se obraća putem bloga u kojem zbog “lex Agrokora” proziva premijera Plenkovića, potpredsjednicu Vlade Dalić i izvanrednog povjerenika u Agrokoru Ramljaka.

Ivica na blogu proziva sve

Početkom studenog prošle godine Todorić se predao londonskoj policiji, a tamošnji sud pustio ga je na slobodu uz mjere opreza. Platio je 100.000 funti jamčevine, policiji se mora javljati tri puta tjedno, njemu i supruzi oduzete su putovnice, a mora nositi sigurnosnu narukvicu. Novo ročište zakazano mu je 10. travnja ove godine. Zagrebački Županijski sud prihvatio je prijedlog izvanredne uprave Agrokora i diljem zemlje blokirao imovinu 15 osumnjičenih, među kojima su Gazda te njegovi sinovi Ante i Ivan, koje se tereti da su koncernu raznim malverzacijama od 2006. do 2017. nanijeli šteta od ukupno 1,6 milijardi kuna. Blokirani su im računi u bankama, ne smiju opterećivati ili prodavati nekretnine, a Središnjem klirinškom depozitarnom društvu naloženo je da “zamrzne” trgovanje državnim obveznicama ili dionicama. Todorić je na blokiranim računima imao oko 2000 kuna.

Tema: Akcija Agrokor