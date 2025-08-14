Pusić o Srbiji: 'Radi se samo o obrani vlasti obitelji Vučić'

Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova, komentirala je za N1 situaciju u Srbiji, ali i nadolazeći sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci.

- Situacija je jako napeta ako smo došli u situaciju gdje brat predsjednika (Andrej Vučić, op.a.) vodi paravojsku. Demonstracije su, po mom mišljenju, dokaz da građanska država u Srbiji postoji. Naravno, postoje ubačeni ljudi koji ih pokušavaju okrenuti u nasilje - rekla je Pusić.

Dodala je da šetamo radi samo o obrani vlasti obitelji Vučić. Čekaju se izbori, koji bi možda mogli promijeniti tko je na vlasti.

- Izbori u Srbiji su postali osjetljiva stvar, ali treba vjerovati u njih jer druge opcije ne postoje. S druge strane, znamo da ljudi koji su spremni izazivati nasilje u vlastitoj zemlji, spremni su tijekom izbora bitno intervenirati kako bi pobijedili. Da ne kažem varati i podmićivati... Građani Srbije znaju da su, bez obzira na to sve, jedini izlaz iz situacije - govori Pusić.

Na temelju iskustva u politici i diplomaciji ima mišljenje o odnosu Europske unije prema Srbiji i Aleksandru Vučiću.

- Nažalost, oči svijeta i Europe nisu uprti u njih zbog dramatičnijih stvari kojima se bave. To je dovelo i do pada podrške ulaska u EU na oko 36 posto u Srbiji. Stoga, čini se da su ljudi koji žele promjene prepušteni sebi samima pa promjene u zemlji mogu doći iz glava, razmišljanja, snage i akcije ljudi u Srbiji. To je teško, ali je i časno. Dakle, građani Srbije prepušteni su sebi samima ako žele promjene i mislim da su sad već toga i svjesni - govori bivša ministrica.

Što se tiče tih svjetskih i dramatičnih događaja, u prvom redu se radi o sastanku Trumpa i Putina oko rata Ukrajine i Rusije.

- Mnogo se pričalo što će tamo biti, a sad Trump govori da će saslušati Putina, kojeg smo već dosta slušali i jako dobro znamo što želi. Svakako, Trump želi ostvariti mir jer želi Nobela. Ali, Putin ne želi primirje, želi Ukrajinu, želi je pretvoriti u vazalsku državu, kao što je Bjelorusija. Dio teritorija bi preuzeo i priključio Rusiji, a ostatak pretvoriti u vazalsku tvorevinu. Putin sastankom želi kupiti vrijeme. S druge strane, ako bih koristila Trumpovu terminologiju, on nema karte i instrumente kojima bi napravio pritisak na Putina. Sankcije su već tu, Rusija trgovinski ne ovisi o SAD-u i nema puno s čime bi se napravio pritisak. Zato Putin nema nekih razloga popustiti. Zato Bijela kuća govori o tome da Trump dolazi saslušati što Putin ima za reći, baš kako bi se smanjila očekivanja - zaključila je.