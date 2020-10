Pušku su bacili u Savu: Bila je podešena na rafalnu paljbu...

Nastavljeno je suđenje trojici iz Slavonskog Broda koji su u listopadu prošle godine pucali na zaštitare i oteli im 773 tisuće kune. Danas je saslušano troje vještaka

<p>Saslušanjem medicinskog vještaka<strong> Borisa Dumenčića</strong> na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje<strong> Iliji Čoriću, Aliji Ahmetu i Zvonimiru Mijatoviću</strong> iz Slavonskog Broda, koje se tereti za počinjeno razbojništvo nad zaštitarima tvrtke Aleph Tau i njihov pokušaj ubojstva.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO</p><p>Oni su u listopadu prošle godine sačekali su vozilo zaštitarske tvrtke u kojima su bili <strong>Krunoslav Balešić</strong> (42) i <strong>Mario Leitkam</strong> (28), u šumskom predijelu između Koprivne i Hrastina, zapucali na njih iz automatskih pušaka te im oteli ukupno 773 tisuće kuna. Obojicu su ranili i ostavili na cesti.</p><h2>Vještak: 'To je teška ozlijeda, opasna po život'</h2><p>Vještak Dumenčić pojasnio je sudskom vijeću tip ozljeda koje su dobili zaštitari.</p><p> - Krunoslav Balešić zadobio je prostrijelnu ranu lijeve natkoljenice i iščašenje desnog koljena. Obje ozlijede okarakterizirane su kao lake tjelesne ozlijede i kod njih smrtnih ishod nije moguć. Liječenje Maria Leitkama još uvijek traje. On je zadobio teške tjelesne ozlijede u smislu prostrijela stražnjih strana obje potkoljenice sa destrukcijom listova obje noge. Trajno oštećenje funkcije važnog dijela tijela. U vrijeme ozlijeđivanja nije bio smrtno ugrožen jer mu nisu bile oštećene krvne žile, ali budući da se radi o teško ozlijedi životna opasnost je postojala, da nije na vrijeme došao na liječenje ili da je došlo do komplikacija u liječenju - kazao je vještak Dumenčić.</p><p>Potom je saslušana vještakinja biološke struke <strong>Adela Makar</strong> iz Centra za kriminalistička vještačenja Ivan Vučetić. Ona je analizirala briseve uzete u automobilu kojemu je vlasnik prvooptuženi Ilija Čorić, a koji je i vozio automobil do mjesta događaja. U automobilu su pronađeni njegovi tragovi, ali i tragovi druge dvojice optuženika koji su bili i na pronađenim bocama bezalkoholnih pića.</p><p>Na oduzetoj pušci i streljivu nisu pronađeni tragovi DNA optužeika ali to je stoga što su oni tijekom napada nosili rukavice.</p><h2>Vještak balističar: 'Na rukama su im pronađene čestice baruta'</h2><p>Vještak balističar <strong>Damir Tomašek </strong>koji je na analizu dobio automatsku pušku nepoznate marke, koju je policija pronašla odbačenu u rijeci Savi u Slavonskom Brodu. Puška je bila podešena na rafalnu paljbu, s jednim metkom u cijevi, dok u pušci nije bilo okvira sa streljivom.</p><p>- Balističkim vještačenjem puške i streljiva izuzetog sa mjesta događaja uvrđeno je da su svi ispaljeni iz istog vatrenog oružja, odnosno automatske puške ili puškomitraljeza Kalašnjikov. Cijev puške nakon pucanja nije bila očišćena. Na izuzetim tragovima uzetima sa ruku Ilije Čorića i Ahmeta Alije pronađene su čestice baruta koje nastaju u procesu opaljenja streljiva iz vatrenog oružja. Moguće je da se na šakama Ilije Čorića pronađu barutne čestice ako je on, nakon pucanja iz oružja, isto i dirao ili, pak, ako je bio u blizini osobe koja je pucala. Kod Mijatovića nisu pronađene čestice na rukama no, treba reći kako nakon 4 sata većina čestica baruta sa ruku počinitelja otpadne dok se pranjem ruku one posve uklanjaju - kazao je vještak Tomašek.</p><p>Na prijedlog branitelja sud je zatražio nadopunu balističkog vještačenja kako bi se točno utvrdile putanje ispaljenih metaka, tko je od optuženika gdje stajao te tko je točno pucao u automobil. Suđenje se nastavlja u prosincu.</p>