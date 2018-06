Pustili ga na slobodu: Dječak ipak nije silovao curicu (10)?

Usprkos žalbi koju je Županijsko državno odvjetništvo podnijelo protiv rješenja istražnog suca kojim je pustio na slobodu 15-godišnjaka osumnjičenog za spolnu zloporabu djeteta mlađeg od petnaest godina odnosno silovanje desetogodišnjakinje u kojoj su tražili da ga se zatvori, Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Splitu odlučilo je da nema osnove za pritvaranje dječaka, piše Slobodna Dalmacija.

Ipak, Vijeće mu je odredilo mjere opreza, to jest, ne smije se približavati djevojčici niti njezinoj skrbnici na udaljenost bližu od 50 metara i zabranjeno mu je kontaktirati s njima.

Kako Slobodna neslužbeno doznaje, čini se da će tijekom istrage doći do obrata što se tiče kvalifikacije djela jer navodno liječnički nalazi ne upućuju na to da je djevojčica silovana odnosno da je uopće došlo do spolnog odnosa. No, o tome će odlučiti ŽDO nakon provedene istrage.

Podsjetimo, nakon ispitivanja maloljetnika, državno odvjetništvo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. No, sudac je taj prijedlog odbio, a državno odvjetništvo je podnijelo žalbu.

- Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 27. svibnja 2018. oko 21 sat u stambenoj zgradi na jednom srednjodalmatinskom otoku, u nakani zadovoljavanja svog seksualnog nagona i pohote, počinio navedeno kazneno djelo na štetu djeteta kojeg poznaje od ranije, a koje se u jednom trenutku uspjelo izmaknuti i pobjeći s mjesta događaja - pisalo je u priopćenju.