Putin ga odredio kao prioritet: Rusi će besplatno dobivati zemljišta na Arktiku

<p>Kremlj nastoji razviti svoj resursima bogati krajnji sjever te će Rusi besplatno moći dobiti zemljišta na arktičkom području Rusije kako bi tamo izgradili dom i pokrenuli poslove, po nacrtu zakona koji je pripremila ruska vlada. </p><p>Predsjednik <strong>Vladimir Putin</strong> je ruski dio Arktika odredio za prioritet, te obnavlja tamošnju infrastrukturu, snaži vojnu nazočnost i pokušava od sjevernog morskog pravca napraviti važnu pomorsku rutu. </p><p>Nacrt zakona koji je pripremilo ministarstvo nacionalnih resursa predviđa program po kojem bi stanovnici ruskog Arktika mogli besplatno dobiti do jednog hektara zemljišta kako bi tamo izgradili kuću ili ga koristili za posao, primjerice turizam.</p><p>Nakon šest mjeseci taj bi program postao otvoren za sve Ruse, reklo je ministarstvo u izjavi. Prije no što postane zakon, prijedlog još treba odobriti parlament i potpisati Putin.</p><p>Po prijedlogu bi svaka od arktičkih regija odredila zemljišta koja će staviti na raspolaganje za program. Ta će zemljišta biti dana na pet godina nakon kojih bi se njihovi korisnici trebali registrirati kao vlasnici ili ih dobiti u dugoročni najam. </p><p>Moskva je sličnu inicijativu pokrenula na svom dalekom istoku 2016. kako bi potaknula rast gospodarstva i stanovništva na svom rijetko naseljenom istočnom rubu.</p><p>- To će definitivno biti čimbenik za privlačenje novih stanovnika na Arktik, uključujući i pokretanje malih poduzeća - rekao je guverner regije Murmanska.</p><p>Oko 90 posto ljudi na ruskom Arktiku živi u velikim gradovima poput Murmanska, Norilska i Arhangelska, navelo je ministarstvo.</p><p>Moskva je tijekom razdoblja SSSR-a snažila svoju nazočnost na tom području ali je tamošnja industrija počela slabiti nakon što je 1991. raspad SSSR-a doveo do pada broja stanovnika. </p>