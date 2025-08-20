Putin i Trump su dovoljni sami sebi, Europa je tek stara kulisa

Mučno je pratiti sastanke u SAD-u, s Donaldom Trumpom kao domaćinom, koji bi Ukrajini nakon tri i pol godine konačno trebali donijeti mir. Ispred Vladimira Putina, koji ubija, zlostavlja i komada Ukrajinu, stavio je crveni tepih, kojim se u normalnom svijetu dočekuje uvažene predsjednike. Crveni je tepih postao crvena krpa cijelom normalnom svijetu, koji se zgražao nad tim, naizgled nebitnim detaljem, no zapravo porukom Trumpa da je on vladar svijeta, ljudskih sudbina i života. Da je Putin isto to i da su oni super ekipa, dovoljni sami sebi. No od Trumpa više ništa ne iznenađuje, još bi nas iznenaditi mogao samo sudnji dan u njegovu aranžmanu. Ili u Putinovu, kojemu je pljeskao po dolasku na Aljasku. Gadljivo ih je gledati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+