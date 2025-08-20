Obavijesti

Putin i Trump su dovoljni sami sebi, Europa je tek stara kulisa

Putin i Trump su dovoljni sami sebi, Europa je tek stara kulisa
U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska | Foto: Gavriil Grigorov/Sandra Simunovic/PIXSELL

Državnike najjačih zemalja Europe, te stare fine dame, Trump je u Washington pozvao samo kao lijepu kulisu, svjestan da cigaretu zapaliti može samo Vladimir

Mučno je pratiti sastanke u SAD-u, s Donaldom Trumpom kao domaćinom, koji bi Ukrajini nakon tri i pol godine konačno trebali donijeti mir. Ispred Vladimira Putina, koji ubija, zlostavlja i komada Ukrajinu, stavio je crveni tepih, kojim se u normalnom svijetu dočekuje uvažene predsjednike. Crveni je tepih postao crvena krpa cijelom normalnom svijetu, koji se zgražao nad tim, naizgled nebitnim detaljem, no zapravo porukom Trumpa da je on vladar svijeta, ljudskih sudbina i života. Da je Putin isto to i da su oni super ekipa, dovoljni sami sebi. No od Trumpa više ništa ne iznenađuje, još bi nas iznenaditi mogao samo sudnji dan u njegovu aranžmanu. Ili u Putinovu, kojemu je pljeskao po dolasku na Aljasku. Gadljivo ih je gledati.

Trump najavio podršku: Američke trupe neće u Ukrajinu, ali zračna podrška moguća...'
DIO MIROVNOG PROSTORA

Trump najavio podršku: Američke trupe neće u Ukrajinu, ali zračna podrška moguća...'

Ministarstvo energetike priopćilo je da su napadi uzrokovali velike požare u energetskim postrojenjima u središnjoj regiji Poltava, gdje je jedine ukrajinska rafinerija naft
Rusija vratila više od 1000 tijela ukrajinskih vojnika
KIJEV POTVRDIO

Rusija vratila više od 1000 tijela ukrajinskih vojnika

Rusija je rekla da je vratila 7000 tijela prije posljednje predaje, uz tvrdnju da je Ukrajina vratila manje od 100 ukupno
Plenković o Ukrajini: Važno je postići pravedan mir koji će zaštititi teritorijalni integritet
NUŽNA ČVRSTA JAMSTVA

Plenković o Ukrajini: Važno je postići pravedan mir koji će zaštititi teritorijalni integritet

Plenković je na X-u napisao da je sudjelovao na sastanku Europskog vijeća i tzv. koalicije voljnih, saveznika Ukrajine koji su u utorak u Washingtonu razgovarali s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o putu prema miru.

