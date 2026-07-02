Putin jača osiguranje: Zabranio mobitele zaposlenicima. Moraju skidati satove, nositi maske...

Vladimir Putin od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine četvrti je put proširio središnju upravu Federalne službe osiguranja (FSO). Novom uredbom broj zaposlenih u tom tijelu povećan je sa 785 na 812. Ovaj potez slijedi niz jačanja sigurnosnih mjera tijekom rata, a događa se u vrijeme medijskih izvješća o Putinovom strahu od mogućeg atentata ili državnog udara, zbog čega su pojačane i mjere zaštite oko čelnika Kremlja. FSO je zadužen za širok raspon sigurnosnih zadaća, uključujući osobno osiguranje šefa države. Njihova je primarna dužnost zaštita predsjednika, njegove obitelji i premijera, no njihove ovlasti obuhvaćaju i osiguranje Kremlja, parlamenta (Državne dume) te desetaka strogo čuvanih predsjedničkih rezidencija, piše Kyiv Post.

Vjeruje se da, pored ove upravne jezgre, služba broji desetke tisuća časnika i vojnika. Jedan specijalizirani odjel FSO-a, Služba za posebne komunikacije (Specsvjaz), nadzire nuklearni kovčeg koji prati Putina, dok za njegovu neposrednu fizičku zaštitu brine druga jedinica, Služba sigurnosti predsjednika.

Prije sveobuhvatne invazije, središnji aparat službe nije proširivan od 2010. godine. Prva uredba koja je odredila gornju granicu broja zaposlenih u središnjoj upravi FSO-a donesena je 2004., kada je broj bio ograničen na 600.

Od tada je više puta povećavan, da bi 2010. za vrijeme predsjednika Dmitrija Medvedeva dosegnuo 725. Taj broj ostao je nepromijenjen gotovo 13 godina, sve dok ga Putin nije povećao na 760 krajem 2022. godine.

Od početka rata, Putin je broj zaposlenih povećao još tri puta, pa je s predratnih 725 narastao na 812 prema najnovijoj uredbi, što predstavlja povećanje od oko 12 posto. Uredba je stupila na snagu 1. srpnja, a kako ističe neovisni medij Verstka, ovo je prvo proširenje usred godine za vrijeme trajanja rata; dosadašnje promjene stupale su na snagu početkom ili krajem godine.

Ruski i međunarodni mediji posljednjih mjeseci izvještavaju kako je Putin sve više zabrinut za vlastitu sigurnost. U svibnju je objavljena procjena jedne europske obavještajne službe, koju su prenijeli zapadni mediji, u kojoj se navodi da se Putin boji pokušaja atentata i državnog udara, zbog čega su sigurnosne mjere znatno postrožene.

Prema tim izvješćima, zaposlenicima koji rade u Putinovoj blizini zabranjeno je korištenje mobilnih telefona te su obavezni nositi maske i skidati ručne satove prije susreta s njim. FSO je također drastično smanjio Putinova putovanja i češće ga zadržava u sigurnim objektima, dok su njegova putovanja u inozemstvo praćena vidno pojačanom sigurnošću.

Tako je tijekom posjeta Kazahstanu u svibnju njegova motorizirana pratnja navodno uključivala oklopno vozilo, helikopter i vozilo opremljeno sustavom za elektroničko ratovanje namijenjenim ometanju potencijalnih prijetnji.