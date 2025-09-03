Obavijesti

SLAO VOJNIKE

Putin je zahvalio Jong Unu na pomoći u ratu protiv Ukrajine

Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

Južnokorejska obavještajna služba procjenjuje da je ubijeno oko 2000 sjevernokorejskih vojnika poslanih da se bore za Rusiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin je zahvalio sjevernokorejskom vođi Kim Jong Unu na hrabrosti njegovih vojnika u borbi protiv ukrajinskih snaga, a Kim je njemu kazao da je spreman učiniti "sve što može kako bi pomogao" Rusiji. "Na Vašu inicijativu, kao što je dobro poznato, Vaše su specijalne snage sudjelovale u oslobađanju Kurske oblasti", kazao je Putin sjevernokorejskom vođi na sastanku u Kini. "Vaši su se vojnici borili hrabro i junački".

Sjevernokorejski vojnici su ranije ove godine pomogli Moskvi izbaciti ukrajinske snage iz Kurske oblasti na zapadu Rusije.

Južnokorejska obavještajna služba procjenjuje da je ubijeno oko 2000 sjevernokorejskih vojnika poslanih da se bore za Rusiju.

"Htio bih istaknuti da nikada nećemo zaboraviti žrtvu koju su podnijele Vaše oružane snage i obitelji Vaših vojnika", poručio je Putin.

"U ime ruskog naroda, htio bih Vam zahvaliti na Vašem sudjelovanju u zajedničkoj borbi", rekao je Putin.

STIGLE REAKCIJE Xi, Putin i Kim Jong Un marširali na paradi, Trump se javio na svojoj mreži: 'Ovo je urota!'
Xi, Putin i Kim Jong Un marširali na paradi, Trump se javio na svojoj mreži: 'Ovo je urota!'

"Htio bih da prenesete moje najtoplije riječi zahvalnosti cijelom narodu Demokratske Narodne Republike Koreje".

Kim je Putinu rekao da se suradnja između dviju država uvelike povećala otkako su potpisali sporazum o partnerstvu u lipnju 2024. te da je spreman činiti "sve što može kako bi pomogao" Rusiji.

Dvojica vođa su se sastala u Pekingu na marginama obljetnice japanske predaje u Drugom svjetskom ratu.

