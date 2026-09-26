Putin joj ne želi izgovoriti ni ime. Otkriven identitet Putinove unuke. Nosi prezime oca...

Ruski neovisni istraživački novinari razotkrili su strogo čuvanu tajnu Vladimira Putina. Otkriven je identitet njegove navodne unuke koja redovito putuje zapadnim zemljama.

Novinari ruskog medija Proekt otkrili su detalje o strogo čuvanoj obitelji ruskog predsjednika. Analizom podataka koji su procurili iz baze ruske Federalne granične službe, saznali su da Putin ima osmogodišnju unuku. Njeno ime je Elsa Igorevna Tihonova. Djevojčica je rođena u prosincu dvije tisuće sedamnaeste godine, a njeni roditelji su Katerina Tihonova, Putinova mlađa kći, i poznati baletni umjetnik Igor Zelenski.

Djevojčica nosi prezime svoje majke, koje je Katerina ranije preuzela kako bi sakrila pravi identitet, izbjegavajući tako Putinovo prezime. Njen patronim Igorevna jasno ukazuje na ime oca. Na taj način izbjegnut je pomalo nevjerojatan scenarij u kojem bi se Putinova unuka prezivala jednako kao ukrajinski predsjednik, što je činjenica koja je izazvala veliku pažnju zapadnih medija.

Prema informacijama koje je objavio Kyiv Post, odabir imena za djevojčicu nipošto nije slučajan. Istraživači sugeriraju da je Elsa dobila ime po poznatoj princezi iz popularnog američkog animiranog filma. Iako ruski predsjednik javno kritizira zapadnu kulturu, njegova obitelj očito gaji drugačije afinitete i interese.

Katerina Tihonova, koja inače vodi zakladu Inopraktika, poznata je po svojoj ljubavi prema Hollywoodu. Kada se udavala za svog prvog supruga Kirila Šamalova, izvela je pjesmu iz američkog animiranog filma Anastazija. Taj film prati priču o navodno preživjeloj kćeri posljednjeg ruskog cara, što je tema koja očito intrigira Putinovu kćer.

Njezin prvi brak sa sinom bliskog Putinovog prijatelja završio je razvodom, nakon čega je započela vezu sa Zelenskim. On je proslavljeni baletni plesač koji je nastupao diljem svijeta, a kasnije je preuzeo ulogu umjetničkog ravnatelja Bavarskog državnog baleta u Münchenu.

Unatoč narativu Kremlja o neprijateljskom Zapadu, podaci granične službe pokazuju da je obitelj redovito putovala u te zemlje. Prvo zabilježeno putovanje male Else izvan granica Rusije dogodilo se u studenom dvije tisuće devetnaeste godine, nedugo prije njenog drugog rođendana.

Djevojčica je s roditeljima otputovala u München poslovnim mlažnjakom kojim je tada upravljala njemačka zrakoplovna tvrtka Air Hamburg. Obitelj je u Njemačkoj provela točno dva mjeseca, budući da je Zelenski u to vrijeme tamo živio i radio kao umjetnički ravnatelj baleta.

Nepune dvije godine kasnije, zabilježeno je novo elitno putovanje. Katerina Tihonova, Igor Zelenski i Elsa odletjeli su u Hrvatsku. Za to putovanje koristili su zrakoplov Bombardier Global 5000. Istražitelji navode kako taj luksuzni zrakoplov pripada tvrtki povezanoj s oligarhom Aleksejem Repikom.

Putovanja Putinove obitelji nikada ne prolaze bez golemog osiguranja i opsežne pratnje. Kada su krajem dvije tisuće devetnaeste godine putovali u München, s njima je išla cijela vojska osoblja zaduženog za brigu o djetetu i rješavanje svih tehničkih problema.

Istražitelji su otkrili da su obitelj na tom boravku u Njemačkoj pratile četiri dadilje. Osim dadilja, s djetetom koje je tada imalo jedva dvije godine, putovalo je i dvoje učitelja stranih jezika. Jedna je učiteljica bila zadužena za engleski, dok je drugi učitelj djevojčicu podučavao francuski i arapski jezik. Uz njih su bili i brojni pripadnici ruske predsjedničke službe osiguranja zaduženi za osobnu sigurnost.

Zanimljivo je da su na kasnije putovanje u Hrvatsku odlučili ići bez dadilja i učitelja. Tada su ih pratila četiri pripadnika osiguranja. S njima je bio i Kiril Dmitrijev, čelnik Ruskog fonda za izravna ulaganja, te njegova supruga Natalija Popova, bliska prijateljica Katerine Tihonove.

Ruski predsjednik opsesivno skriva detalje o svom privatnom životu i članovima uže obitelji, pravdajući to brojnim sigurnosnim razlozima koji ga brinu od početka mandata. Zbog toga njegovi potomci žive pod lažnim imenima i izmišljenim prezimenima. Identitet obitelji prvi put je spomenut prije dvije godine u zajedničkoj istrazi Der Spiegela, ali tada ime djevojčice nije objavljeno iz jasnih etičkih razloga s obzirom na to da se radi o djetetu.

Poznato je da Putin ima dvije kćeri iz braka s bivšom suprugom Ljudmilom. To su Katerina te starija kći Marija Voroncova. Marija također ima sina, Putinovog unuka, koji se zove Roman Faassen, a dobila ga je u braku s nizozemskim državljaninom s kojim je dugo vremena živjela u Europi. Uz službene kćeri, novinarske istrage proteklih godina otkrile su da ruski vođa ima i drugu djecu izvan braka koja također uživaju povlašten status.

Iz veze sa Svetlanom Krivonogih navodno ima kćer Luizu Rozovu. Ruski mediji godinama pišu o njegovoj vezi s gimnastičarkom Alinom Kabajevom, s kojom navodno ima dva sina. Dječaci su dobili imena Ivan i Vladimir Spiridonov po Putinovom djedu. Kremlj redovito odbija komentirati bilo kakve istrage koje se tiču predsjednikove obitelji, tretirajući te podatke kao najveću državnu tajnu o kojoj se ne smije javno raspravljati.

*uz pomoć AI-ja