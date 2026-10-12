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PUTINA NIJE BAŠ BRIGA...

Putin odmah prekršio Trumpovo 'energetsko primirje'. Zelenski uputio poruku Amerikancima...

Piše HINA,
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Putin odmah prekršio Trumpovo 'energetsko primirje'. Zelenski uputio poruku Amerikancima...
Foto: Kylie Cooper
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I francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak da u posljednjih 48 sati nije primijetio nikakve naznake da Rusija poštuje bilo kakav oblik dogovora o energetskom primirju u Ukrajini...

Rusija je prekršila primirje koje se odnosi na energetsku infrastrukturu, a koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, izjavio je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozvavši Washington da intervenira kako bi osigurao da se Moskva pridržava uvjeta navodnog sporazuma.

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Udar na Harkiv | Video: Reuters

"Rusija je prekršila energetsko primirje koje je najavio predsjednik Trump”, rekao je Zelenski putem videoveze na sigurnosnoj konferenciji u Varšavi.

"Čekamo pojedinosti o uvjetima dogovora između Amerikanaca i Rusa te želimo vidjeti koji su konkretan korak Amerikanci spremni poduzeti”, rekao je Zelenski, dodajući da je za dogovor o primirju doznao iz medija.

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"Ovo energetsko primirje može funkcionirati i postati važan korak prema okončanju rata ako se Amerikanci sada doista uključe i osiguraju da ga se Rusi pridržavaju”, dodao je.

I francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u ponedjeljak da u posljednjih 48 sati nije primijetio nikakve naznake da Rusija poštuje bilo kakav oblik dogovora o energetskom primirju u Ukrajini.

Američki predsjednik Donald Trump dan ranije iznenada je objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o energetskom primirju za koje je rekao da stupa na snagu "odmah”. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, međutim, izjavio je da još čeka pojedinosti dogovora.

"O energetskoj situaciji možemo ponovno razgovarati samo ako postoji stvarno primirje kojeg se obje strane pridržavaju”, rekao je Macron novinarima na Pariškom salonu automobila.

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"U posljednjih 48 sati nisam primijetio da ruska strana poštuje bilo kakvo energetsko primirje”, dodao je Macron.

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