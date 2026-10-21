Putin oslobodio Amerikanca Hubbarda (74): Optužili ga da se borio za Ukrajinu

Ruski državni mediji izvijestili su da je Rusija oslobodila Amerikanca Stephena Hubbarda (74), kojeg su vlasti optužile da se borio na ukrajinskoj strani. Vladimir Putin rekao je da su Hubbarda odveli u zračnu luku Pulkovo u Sankt Peterburgu, gdje se sastao s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom. Američki State Department ranije je Hubbarda svrstao među ljude koje smatra nepravedno pritvorenima.

Hubbard, bivši učitelj iz Michigana, 2024. je osuđen na gotovo sedam godina zatvora u kaznenoj koloniji. Tužitelji su tvrdili da je služio u obrambenoj postrojbi u istočnom ukrajinskom gradu Izjumu, gdje su ga zarobile ruske snage. To se, prema optužbi, dogodilo ubrzo nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu punog opsega, piše BBC.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je s Putinom razgovarao o Hubbardovu slučaju. Američka televizija CBS News, medijski partner BBC-ja, izvijestila je da je Hubbard bio lošeg zdravstvenog stanja te da bi ga trebali prevesti u Teksas na liječenje.

- Pratite što će se dogoditi. Usredotočili smo se na Hubbarda - rekao je Donald Trump novinarima.

Witkoff je, prema ruskim državnim medijima, zahvalio Putinu na oslobađanju Hubbarda i dogovoru o uvozu ruskog dizela. Putin je rekao da će prva pošiljka krenuti iz Rusije za dva do tri dana, izvijestila je državna agencija TASS. Dogovor je izazvao nezadovoljstvo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a odnosi Kijeva i Washingtona dodatno su se pogoršali.

- Mislim da je vaša odluka o ukidanju ograničenja izvoza ruskog dizela, ne samo u SAD nego i drugdje u svijetu, bila važna tijekom gospodarskog šoka. Steve Witkoff rekao je to Putinu.

Witkoff je dodao da je Trump duboko zahvalan na toj odluci te je dogovor predstavio kao primjer onoga što se može postići suradnjom.

*uz korištenje AI-ja