OPET PRIJETI

Putin: 'Oslobodit ćemo naš teritoriji diplomacijom ili silom'

Piše HINA,
Putin: 'Oslobodit ćemo naš teritoriji diplomacijom ili silom'
Foto: Alexander Kazakov

Ruski predsjednik poručio da će Moskva proširiti “sigurnosnu tampon zonu” te optužio Europu za širenje straha od rata

Predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će Rusija postići svoje ciljeve u Ukrajini bilo diplomatskim bilo vojnim sredstvima te da će nastojati proširiti "sigurnosnu tampon zonu" u toj zemlji.

"Prvo, ciljevi specijalne vojne operacije nesumnjivo će biti postignuti. Radije bismo to, kao i temeljne uzroke sukoba, riješili diplomatskim putem", rekao je Putin.

ZAPRIJETIO OREŠNIKOM Nikad žešći Vladimir Putin: 'Naše snage melju neprijatelje. Napad na Europu? Besmislica'
Nikad žešći Vladimir Putin: 'Naše snage melju neprijatelje. Napad na Europu? Besmislica'

"Ako suprotstavljena strana i njezini strani sponzori budu odbijali sudjelovati u važnim raspravama, Rusija će postići oslobođenje svojeg povijesnog teritorija vojnim sredstvima. Zadatak stvaranja i proširenja sigurnosne tampon zone također će se dosljedno rješavati."

Od ukrajinskih regija koje smatra svojim teritorijem, Rusija trenutno kontrolira Krim, oko 90% regije Donbas i 75% Hersona i Zaporižja.

Osim toga, Rusija drži dio teritorija u susjednim regijama Harkivu, Sumiju, Dnjepropetrovsku i Nikolajevu.

NOVE MJERE Bloomberg: SAD sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan
Bloomberg: SAD sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan

Putin je rekao da se Europljane indoktrinira strahom od rata s Rusijom i optužio europske čelnike da potiču histeriju.

„Više sam puta izjavio: radi se o laži, besmislici, čistoj besmislici o nekoj imaginarnoj ruskoj prijetnji europskim zemljama. Ali to se itekako radi namjerno“, rekao je.

Putin je istaknuo da Rusija ne nastoji ući u rat s Europom, ali je spremna za rat ako to Europa želi.

