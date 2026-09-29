Putin podržao Dodika pred izbore: 'Domoljubne snage' trebaju nastaviti politiku...

Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je u utorak vladajuću koaliciju Milorada Dodika poželjevši joj uspjeh na nedjeljnim općim izborima koji će se održati u Bosni i Hercegovini."Tijekom glasovanja želimo vladajućoj koaliciji koju predstavljate uspjeh", rekao je Putin na sastanku s Dodikom i kandidatom za predsjednika Republike Srpske Savom Minićem u Moskvi.

Radio-televizija Republike Srpske objavila je 12-minutnu videosnimku razgovora Putina i Dodika.

Putin je tom prigodom rekao da Rusija računa da vanjsko miješanje neće promijeniti stav većine stanovništva niti spriječiti "domoljubne snage" da dobiju mandat za nastavak politike zaštite interesa Republike Srpske u sastavu BiH i suradnje s Rusijom. Najavio je i da će ruski predstavnici sudjelovati kao promatrači na izborima.

Ruski predsjednik dodao je da Srbi ne traže posebne povlastice, nego provedbu ranije postignutih međunarodnih dogovora. Nametanje odluka izvana uz kršenje tih dogovora ocijenio je neprihvatljivim.

Dodik je zahvalio Putinu na potpori i rekao da očekuje pobjedu aktualnog premijera Republike Srpske Save Minića u utrci za predsjednika tog entiteta na nedjeljnim izborima. Istodobno je oštro kritizirao ulogu međunarodne zajednice u BiH, ustvrdivši da je Daytonski sporazum doživio neuspjeh.

"Daytonski sporazum nije uspio", rekao je Dodik.

Ponovio je da će Republika Srpska nastaviti zagovarati vojnu neutralnost BiH i protiviti se članstvu u NATO-u.

"Drago mi je što vraćate snagu Rusiji kao velesili, globalnoj sili i to je vidljivo", poručio je Dodik.