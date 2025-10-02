Putin: 'Pokazali smo otpornost, a europski narod ne zna što je to zapravo loše u vezi s nama'

Ruski predsjednik Vladimir Putin sudjeluje na 22. godišnjem forumu Međunarodnog debatnog kluba Valdai, koji se održava u Sočiju od 29. rujna do 2. listopada.

- Živimo na raskrižju i svijet se dramatično mijenja, pa moramo biti spremni za sve. Ulozi su strahovito visoki. Multipolarnost je trenutno stanje svijeta. To je kreativniji način rješavanja, no istovremeno se lako izgubiti. Multipolarni svijet je vrlo dinamičan i mijenja se preko noći. Teško ga je predvidjeti i treba se snaći - rekao je na početku Putin.

Smatra kako međunarodne sankcije nisu pokorile Rusiju.

- Pokazali smo otpornost. Ponosni smo na to, ponosni smo na Rusiju i naš narod i oružane snage. To znači da se globalna ravnoteža ne može uspostaviti bez odobrenja Rusije u multipolarnom svijetu. Međutim, neki su još uvijek tvrdoglavi u svojoj želji da nanesu strateški poraz Moskvi - poručio je Putin.

Okomio se na 'europske vladajuće elite'.

- Oni tvrde da je rat s Rusijom blizu. To je besmislica i suprotnost ruskim interesima. I europski narod je skeptičan, jer ne zna što je tako loše u vezi s Rusijom i zašto bi trebali stegnuti remen kako bi se suprotstavili Rusiji - jasan je ruski predsjednik.

Osvrnuo se i na situaciju u Gazi i na reakciju Donalda Trumpa.

- Pažljivije proučavamo inicijative predsjednika Trumpa. Vjerujemo da bi moglo biti svjetla na kraju tunela - dodao je.

Zaharova: 'Nema Hladnog rata'

Marija Zaharova je u četvrtak rekla da nema Hladnog rata sa zapadom jer je to sada "vatreni" sukob te da Europska unija i NATO lažu o moskovskim operacijama sabotaže kako bi opravdali ogromnu vojnu potrošnju.

Rat u Ukrajini, najsmrtonosniji u Europi od Drugog svjetskog rata, izazvao je najveći sukob između Rusije i zapada od Kubanske krize 1962. godine.

- Ne bih se složila s usporedbom s Hladnim ratom", rekla je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova novinarima na pitanje postoji li sada novi Hladni rat sa zidom od dronova nalik "Željeznoj zavjesi" koji se gradi u Europi.

- Sad smo u sukobu drugačijeg oblika. Ovdje već dugo nema hladnoće, ovdje već ima vatre, rekla je Zaharova.

Na pitanje o europskim optužbama da je Rusija ušla u zračni prostor NATO zemalja, izvela sabotaže i hakirala ključne instalacije, Zaharova je odgovorila da te neutemeljene optužbe pokazuju da EU i NATO pripremaju "provokacije" protiv Moskve.

- Sve njihove izjave ukazuju - prvo, da pripremaju slijed provokacija. Drugo, da trebaju opravdati svoje vojne proračune, rekla je Zaharova.