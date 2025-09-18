Putin prvi put jasno otkrio tko će ga zamijeniti na čelu Rusije

Predsjednik Vladimir Putin najavio je na sastanku s čelnicima parlamentarnih frakcija da će sadašnju rusku vladu zamijeniti oni koji su sudjelovali u specijalnoj vojnoj operaciji (SVO). Govoreći o toj perspektivi, pozvao je na promaknuće vojnog osoblja na vodeće pozicije, piše Info24.

Šef države istaknuo je da političke stranke sve više regrutiraju članove SVO-a. Putin vjeruje da će vojnici moći dati "pozitivan doprinos" radu frakcija i dobro se ponašati na vodećim pozicijama.

Putin je od 2000. stvorio krug ljudi poznat kao Siloviki, koji drmaju najvećom zemljom na svijetu. Predstavljaju jezgru Putinovog režima i ključni su stup ruske vlasti. To su bivši ili aktivni pripadnici sigurnosnih službi, vojske i policije — ljudi s pozadinom u KGB-u, FSB-u, GRU-u ili Ministarstvu obrane.

Od početka svoje vladavine, Vladimir Putin, i sam bivši agent KGB-a, oslonio se upravo na silovike kako bi konsolidirao vlast, marginalizirao političke protivnike i učvrstio državni aparat. Pod njihovim utjecajem, ruska vlast je sve više autoritarna, s naglaskom na sigurnost, kontrolu nad društvom i ekspanzionističku vanjsku politiku.