Obavijesti

News

Komentari 1
NEKI NOVI KLINCI

Putin prvi put jasno otkrio tko će ga zamijeniti na čelu Rusije

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Putin prvi put jasno otkrio tko će ga zamijeniti na čelu Rusije
Foto: Mikhail Sinitsyn

Šef države istaknuo je da političke stranke sve više regrutiraju članove SVO-a. Putin vjeruje da će vojnici moći dati "pozitivan doprinos" radu frakcija i dobro se ponašati na vodećim pozicijama

Predsjednik Vladimir Putin najavio je na sastanku s čelnicima parlamentarnih frakcija da će sadašnju rusku vladu zamijeniti oni koji su sudjelovali u specijalnoj vojnoj operaciji (SVO). Govoreći o toj perspektivi, pozvao je na promaknuće vojnog osoblja na vodeće pozicije, piše Info24.

Šef države istaknuo je da političke stranke sve više regrutiraju članove SVO-a. Putin vjeruje da će vojnici moći dati "pozitivan doprinos" radu frakcija i dobro se ponašati na vodećim pozicijama.

OSJEĆA SE IZNEVJERENO... Trump: Putin me razočarao!
Trump: Putin me razočarao!

Putin je od 2000. stvorio krug ljudi poznat kao Siloviki, koji drmaju najvećom zemljom na svijetu.  Predstavljaju jezgru Putinovog režima i ključni su stup ruske vlasti. To su bivši ili aktivni pripadnici sigurnosnih službi, vojske i policije — ljudi s pozadinom u KGB-u, FSB-u, GRU-u ili Ministarstvu obrane.

Od početka svoje vladavine, Vladimir Putin, i sam bivši agent KGB-a, oslonio se upravo na silovike kako bi konsolidirao vlast, marginalizirao političke protivnike i učvrstio državni aparat. Pod njihovim utjecajem, ruska vlast je sve više autoritarna, s naglaskom na sigurnost, kontrolu nad društvom i ekspanzionističku vanjsku politiku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja
Užas u SAD-u: Tri policajca su ubijena u pucnjavi, još dvoje ranjenih. Napadač je preminuo
PUCNJAVA U PENNSYLVANIJI

Užas u SAD-u: Tri policajca su ubijena u pucnjavi, još dvoje ranjenih. Napadač je preminuo

Policajci su navodno došli uručiti nalog kad je napadač zapucao. Dva policajca su u kritičnom stanju, potvrdili su iz bolnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025