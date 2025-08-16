Obavijesti

Putin: Rusija i Amerika moraju okrenuti stranicu i surađivati

Piše HINA,
Foto: Kevin Lamarque

Putin tvrdi da rata ne bi bilo da je Trump bio na vlasti, a Trump najavljuje razgovore sa Zelenskijem. Hoće li doći do dogovora?

Rusija i SAD „trebaju okrenuti stranicu” i vratiti se suradnji, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. 

„Vrlo je važno za naše države da okrenemo stranicu i vratimo se suradnji”, rekao je Putin u svom govoru u Anchorageu u kojem nije konkretno govorio kako zaustaviti rat u Ukrajini. 

Izrazio je sigurnost kako do tog sukoba ne bi došlo da je Trump bio u Bijeloj kući, pa je svoj odnos s američkim predsjednikom prozvao orijentiranim na biznis i „punim povjerenja”. 

Putin je rekao da se trebaju „ukloniti svi primarni uzroci sukoba” u Ukrajini, uzeti u obzir legitimna zabrinutost Moskve te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu”. 

TKO KOGA GLEDA S VISOKA? FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Provjerite koliko su visoke svjetske vođe
FOTO Jeste li viši od Trumpa, Putina i Zelenskog? Provjerite koliko su visoke svjetske vođe

Trump je u svom obraćanju rekao da je s Putinom imao „iznimno produktivan susret” te da će se sada okrenuti telefonskim razgovorima, pa i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem. 

Republikanac je naglasio da je postignut napredak u pregovorima u miru, no da "nema dogovora dok se dogovor ne postigne". 

