Putin: Rusija i Amerika moraju okrenuti stranicu i surađivati

Rusija i SAD „trebaju okrenuti stranicu” i vratiti se suradnji, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

„Vrlo je važno za naše države da okrenemo stranicu i vratimo se suradnji”, rekao je Putin u svom govoru u Anchorageu u kojem nije konkretno govorio kako zaustaviti rat u Ukrajini.

Izrazio je sigurnost kako do tog sukoba ne bi došlo da je Trump bio u Bijeloj kući, pa je svoj odnos s američkim predsjednikom prozvao orijentiranim na biznis i „punim povjerenja”.

Putin je rekao da se trebaju „ukloniti svi primarni uzroci sukoba” u Ukrajini, uzeti u obzir legitimna zabrinutost Moskve te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu”.

Trump je u svom obraćanju rekao da je s Putinom imao „iznimno produktivan susret” te da će se sada okrenuti telefonskim razgovorima, pa i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

Republikanac je naglasio da je postignut napredak u pregovorima u miru, no da "nema dogovora dok se dogovor ne postigne".