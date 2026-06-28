Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u nedjelju da Rusija prolazi kroz težak period, no da je zemlja iz toga puno naučila, rekla je državna novinska agencija TASS
problemi s gorivom
Putin: Rusija prolazi kroz težak period iz kojeg je puno naučila
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Obraćajući se na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija uoči parlamentarnih izbora predviđenih za rujan, Putin je stranci koju je ranije predvodio poželio uspjeh na izborima, prenosi TASS.
Putin je u nedjelju također priznao da su problemi s gorivom uzrokovali nestašice u ruskim regijama i da radna skupina radi na osiguravanju dovoljnih količina goriva u cijeloj zemlji.
Putin je, obraćajući se na sastanku viših dužnosnika po pitanju situacije s distribucijom goriva, pozvao na mjere prema kojima bi poljoprivredni sektor imao dostatne zalihe te je rekao da se razmatra i zabrana izvoza dizela.
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