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problemi s gorivom

Putin: Rusija prolazi kroz težak period iz kojeg je puno naučila

Piše HINA,
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Putin: Rusija prolazi kroz težak period iz kojeg je puno naučila
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u nedjelju da Rusija prolazi kroz težak period, no da je zemlja iz toga puno naučila, rekla je državna novinska agencija TASS

Obraćajući se na konferenciji vladajuće stranke Ujedinjena Rusija uoči parlamentarnih izbora predviđenih za rujan, Putin je stranci koju je ranije predvodio poželio uspjeh na izborima, prenosi TASS.

Putin je u nedjelju također priznao da su problemi s gorivom uzrokovali nestašice u ruskim regijama i da radna skupina radi na osiguravanju dovoljnih količina goriva u cijeloj zemlji.

Putin je, obraćajući se na sastanku viših dužnosnika po pitanju situacije s distribucijom goriva, pozvao na mjere prema kojima bi poljoprivredni sektor imao dostatne zalihe te je rekao da se razmatra i zabrana izvoza dizela.

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