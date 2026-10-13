Putin šalje rakete na civile, ali Trump ga odbija kritizirati: 'On želi dogovor više od Zelenskog'

Predsjednik SAD-a Donald Trump nije pokazao spremnost da izvrši veći pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, unatoč kritikama na račun pristupanja ratu u posljednje vrijeme, već je sugerirao da Ukrajina mora učiniti više kako bi se postigao dogovor.

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Na novinarsko pitanje o ruskim napadima na energetska postrojenja unatoč primirju koje je sam najavio, Trump je odgovorio da bi "morao to proučiti i vidjeti jer je bilo kršenja s obiju strana."

Upitan kako namjerava uvjeriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da se pridržava primirja, Trump je izjavio da "misli da on zapravo želi postići dogovor, dok mi moramo navesti Zelenskog da i on želi dogovor", rekao je misleći na ukrajinskog predsjednika. Na upit zašto vjeruje da je Putin zainteresiran za dogovor iako i dalje napada Ukrajinu, Trump se ponovno suzdržao od kritiziranja Kremlja.

"Mislim da će strane postići dogovor. Zapravo mislim da Putin više želi dogovor nego Zelenski", rekao je.

Zelenski očekuje "konkretne korake" od SAD-a

Ranije u ponedjeljak, Volodimir Zelenski pozvao je Sjedinjene Države da osiguraju da se primirje koje je najavio Trump poštuje. Ono se odnosi na napade na energetska postrojenja.

"Promatrat ćemo koje su konkretne korake Amerikanci spremni poduzeti", rekao je Zelenski u videoobraćanju na Varšavskom sigurnosnom forumu.

Ukrajinski predsjednik izjavio je da je Ukrajinu iznenadila Trumpova objava na društvenim mrežama u nedjelju, u kojoj je najavio trenutni prekid svih napada na energetsku infrastrukturu tijekom rata.

"I odmah nakon objave te poruke, Rusija je izvela ciljani napad na elektranu u Harkivu, koji je dodatno oštetio naš energetski sustav", rekao je. Zelenski je naglasio da je Kijev spreman obustaviti napade na energetsku infrastrukturu ako Rusija učini isto.

Rekao je da su se ukrajinske snage tijekom noći suzdržale od napada na ruske rafinerije nafte kao odgovor na Trumpovu najavu. Unatoč tome, ruske bespilotne letjelice na mlazni pogon nastavile su napadati Kijev tijekom čitavog jutra u ponedjeljak ujutro, rekao je Zelenski.

"Dakle, zasad je to Putinov odgovor Trumpu: ruski napadi", rekao je. "No, čekamo – čekamo pojedinosti razgovora između Amerikanaca i Rusa", dodao je.

Kritike Trumpu zbog dogovora o dizelu

Trump je posljednjih dana u više navrata razljutio Ukrajinu. Nakon telefonskog razgovora s Putinom, pozvao je na smjenu Zelenskog i najavio dogovor o isporuci stotina tisuća tona dizela iz Rusije.

Taj je potez izazvao oštre kritike europskih saveznika, kao i onih unutar SAD-a. Nekoliko američkih senatora, uključujući članove Trumpove Republikanske stranke, kritiziralo je dogovor o dizelu kao nezakonit, ukazujući na zabranu uvoza ruskih energenata koju je Kongres donio 2022. godine s ciljem da se spriječi američko financiranje ruskog rata.