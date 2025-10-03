Obavijesti

'TO JE KAO NLO'

Putin se šali o dronovima iznad Europe: Okej, neću to više raditi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Putin se šali o dronovima iznad Europe: Okej, neću to više raditi
Foto: MIKHAIL METZEL/REUTERS

Dronovi su viđeni nedavno iznad Danske, a u četvrtak navečer su zatvorili i zračnu luku u Münchenu. Navodno su prvo prelijetali preko njemačke vojne baze...

Sumnjivi dronovi su u četvrtak navečer zatvorili zračnu luku u Münchenu. Bilo je otkazano više od desetak letova. Zračna luka je otvorena u petak, a zasad nema informacija odakle su dronovi došli. Njemački Bild piše da su dronovi prvo, oko 19.30 sati, letjeli preko vojne baze u bavarskom gradu Erdingu. Tamo je i inovativni centar njemačke vojske u kojem se razvijaju dronovi nove generacije. U 20.30 sati dronovi su viđeni iznad zračne luke u Münchenu. Navodno je bilo oko šest dronova, a vojska je potvrdila njih pet. Dronovi su zadnji puta viđeni u 23.30 sati.

Prije točno tjedan dana dronovi su viđeni i iznad njemačkih pokrajina Schleswig-Holstein i Mecklenburg-Vorpommern.

HIBRIDNI RAT Danska po prvi put jasno optužila Rusiju za incidente s dronovima: Prijetnja će rasti
Danska po prvi put jasno optužila Rusiju za incidente s dronovima: Prijetnja će rasti

Podsjetimo, sumnjivi dronovi nedavno su nadlijetali i Dansku zbog čega su i tamo bile zatvorene zračne luke. Iako postoje neke indicije da su dronovi ruski, Vladimir Putin (72) to niječe te se čak s time i šali. Na pitanje voditelja na forumu u Sočiju da li je on poslao dronove u Dansku, Putin je odgovorio:

- Okay, neću to više raditi. Neću slati dronove u Dansku, ni u Francusku, ni u Lisabon.

Nakon toga je paniku koju du dronovi izazvali u Europi usporedio s NLO-om i rekao je da je "to apsurdno".

KRAJ KAOSA Aerodrom u Münchenu otvoren nakon drame s dronovima
Aerodrom u Münchenu otvoren nakon drame s dronovima

- Znate mislim da smo se dosta šalili o dronovima. Obećanjem, nećemo ih više slati u Dansku, ne želimo razarati vaš predivan krajolik, ili... - rekao je Putin i optužio Francusku. Tvrdi da su dronove poslali Francuzi kako bi odvratili javnost od unutarpolitičkih problema.

- A NATO to koristi kako bi širio paniku i stvarao napetosti čime samo pojačava rizik od sukoba - zaključio je Putin.  

