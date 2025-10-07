Obavijesti

NAJDUGOVJEČNIJI VLADAR KREMLJA

Putin slavi svoj 73. rođendan: Uz san o imperiju, iskopao si je 'rupu' iz koje će se teško izvući

Piše Antonela Šaponja,
35
Foto: Reuters/Pool

San o rođendanskom poklonu u obliku cijele jedne države odavno se pretvorio u noćnu moru produženog rata, međunarodne izolacije i sve očitijih pukotina u vlastitom sustavu

Vladimir Putin, najdugovječniji vladar Kremlja još od Josifa Staljina, 7. listopada proslavio je svoj 73. rođendan. No, umjesto raskošne proslave u pokorenoj susjednoj državi, kako je vjerojatno zamišljao na početku svoje "specijalne vojne operacije", rođendan je dočekao uz zračnu uzbunu.

20
Foto: Krumphanzl Michal

Ukrajina mu je poslala nedvosmislenu "čestitku" u obliku jednog od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama, s više od 200 dronova koji su ciljali ruski teritorij.

San o rođendanskom poklonu u obliku cijele jedne države odavno se pretvorio u noćnu moru produženog rata, međunarodne izolacije i sve očitijih pukotina u vlastitom sustavu.

Radni dan pod sjenom rata

Prema službenom priopćenju Kremlja, Putin je svoj rođendan proveo radno, uz niz međunarodnih poziva i sastanak Vijeća sigurnosti. Među rijetkim čestitarima istaknuo se sjevernokorejski vođa Kim Jong-un, koji je pohvalio njihovo "vječno prijateljstvo" i "savezničke odnose" u zajedničkoj "pravednoj borbi".

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Ova slika marljivog predsjednika u potpunoj je suprotnosti s proslavama iz prošlih godina, kada je Putin rođendane obilježavao jahanjem konja golog torza u sibirskoj tajgi, igranjem hokeja sa zvijezdama ili na svjetskim summitima, nazdravljajući sa zapadnim vođama.

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin relaxes after fishing during the hunting and fishing trip which took place on August 1-3 in the republic of Tyva in southern Siberia
Foto: SPUTNIK/REUTERS

Danas su ti dani daleka prošlost. Međunarodna izolacija svela je krug njegovih prijatelja na nekolicinu autokratskih vođa, a strah od napada toliko je narastao da je, prema izvještajima neovisnih medija, drastično smanjio putovanja čak i do svoje omiljene ljetne rezidencije u Sočiju.

Svijet u kojem je Putin bio neizostavan akter na globalnoj sceni zamijenio je svijet u kojem je postao parija, a njegovi rođendani pretvorili su se u podsjetnike na sve ono što je izgubio. Kako je bivši pisac govora u Kremlju, Abas Galjamov, primijetio još za Putinov 70. rođendan: "Rezultati su toliko žalosni da bi bilo bolje ne privlačiti previše pozornosti na obljetnicu."

Russian President Vladimir Putin holds a fish he caught during the hunting and fishing trip which took place on August 1-3 in the republic of Tyva in southern Siberia
Russian President Vladimir Putin holds a fish he caught during the hunting and fishing trip which took place on August 1-3 in the republic of Tyva in southern Siberia | Foto: SPUTNIK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mračna obljetnica i duhovi prošlosti

Datum 7. listopada u Rusiji nosi i jednu duboko mračnu konotaciju koja nadilazi trenutni rat. Na Putinov rođendan 2006. godine, u dizalu svoje zgrade u Moskvi, brutalno je ubijena Ana Politkovskaja, jedna od najhrabrijih ruskih novinarki i oštra kritičarka Kremlja i njegovih ratova u Čečeniji.

Ta koincidencija potaknula je dugogodišnje spekulacije da je njezino ubojstvo bilo morbidan "poklon" predsjedniku od strane njegovih najvjernijih podanika. Iako izravna veza nikada nije dokazana, ubojstvo je bacilo trajnu sjenu na taj datum, pretvarajući ga u simbol gušenja slobode govora i brutalnosti režima.

Foto: Profimedia/RIA Novosti/REUTERS, Canva

Ova mračna obljetnica savršeno se uklapa u narativ koji su izgradili Putinovi lojalisti. Čečenski vođa Ramzan Kadirov, kojeg je Politkovskaja često prozivala u svojim tekstovima, Putina naziva "patriotom broj jedan na svijetu".

Ultranacionalistički ideolog Aleksandar Dugin na njegove rođendane redovito piše ode poput: "Bože čuvaj Cara!". Ipak, iza te fasade odanosti kriju se borbe za moć i sve glasnije kritike na račun vojnog vrha, što svjedoči o krhkosti sustava izgrađenog na strahu i poslušnosti.

Car bez nasljednika, ali s mnogo neprijatelja

Ulazeći u 74. godinu života, Putin se suočava s najvećim izazovom svoje 23-godišnje vladavine. Rat u Ukrajini, koji je trebao biti brza pobjeda i kruna njegove ostavštine, pretvorio se u iscrpljujući sukob koji guta goleme vojne, ekonomske i ljudske resurse.

World Atomic Week forum held in Moscow
U lipnju 2013. Putin i Ljudmila su objavili da se rastaju. Njihov brak je službeno poništen 1. travnja 2014., a Ljudmila se kasnije nije previše pojavljivala u javnosti. Dotad je Putina pratila na brojnim službenim putovanjima diljem svijeta | Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Djelomična mobilizacija izazvala je masovni egzodus stotina tisuća Rusa, a zapadne sankcije, iako ne onoliko učinkovite koliko se Zapad nadao, dugoročno nagrizaju rusko gospodarstvo. Oporbeni vođa Aleksej Navalni, koji je umro u arktičkom zatvoru, opisivao je Putinovu Rusiju kao krhku državu koju vode nesposobni ulizice i koja će se na kraju urušiti u kaos.

S druge strane, Putinova propaganda unutar Rusije i dalje uspješno prikazuje rat kao egzistencijalnu bitku protiv arogantnog i agresivnog Zapada, a njegova popularnost, prema službenim anketama, ostaje visoka. On sam sve se više poziva na ruske filozofe poput Ivana Iljina i povijesne figure poput Petra Velikog, videći sebe u misiji obnove ruskih zemalja i ispravljanja povijesnih nepravdi.

Russian President Putin observes Zapad-2025 military exercises in Nizhny Novgorod region
Elizavetina majka je Svetlana Krivonogikh, bivša spremačica koja je radila za Putina dok je još bio u braku s Ljudmilom. Elizaveta tvrdi da joj je Putin otac, no ruski predsjednik ni službeni Kremlj nikada tu informaciju nisu potvrdili. | Foto: Valery Sherifulin/REUTERS

Dok svijet strahuje od svakog njegovog poteza, a Ukrajinci mu za rođendan umjesto poklona šalju dronove, jedno je sigurno: Vladimir Putin iskopao si je rupu iz koje će se teško izvući.

Njegova ostavština više neće biti stabilizacija Rusije nakon kaosa devedesetih, već rat koji je njegovu zemlju gurnuo u izolaciju, a svijet na rub katastrofe. Vatromet koji danas obilježava njegove rođendane više nije slavljenički, već dolazi s bojišnice kao zlokobni podsjetnik na cijenu njegovih imperijalnih snova.

