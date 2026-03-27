Putin traži donacije oligarha za rat i punjenje ruskog proračuna

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od oligarha da doniraju u državni proračun kako bi se stabilizirale financije zemlje dok nastavlja s invazijom na Ukrajinu, izvijestio je portal The Bell u četvrtak navečer pozivajući se na neimenovane izvore, prenosi Reuters. Navodi se da se Putin u četvrtak sastao s vodećim ruskim poslovnim ljudima iza zatvorenih vrata. Financial Times također je u četvrtak objavio slično izvješće, pozivajući se na tri osobe upoznate s tim pitanjem. The Bell, pozivajući se na izvore, rekao je da je Putin razgovarao o financiranju vojske i nastavku rata, koji je u petoj godini od ruske invazije u veljači 2022. Rusija će se boriti, rekao je Putin, sve dok ne zauzme preostala područja istočne ukrajinske regije Donbasa koja nisu pod njezinom kontrolom, dodaje se u izvješću.

The Bell je također izvijestio da je milijarder Suleiman Kerimov na sastanku s Putinom obećao donirati 1,23 milijarde dolara. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Na pozive Kerimovljevu uredu u Vijeću Federacije Rusije nije bilo odgovora u petak izvan radnog vremena.

Dok se rat u Ukrajini odužuje, Rusija se suočava s dvostrukim udarom pada proračunskih prihoda od prodaje energenata i gospodarskim usporavanjem, što utječe na porezne prihode iz drugih sektora gospodarstva.

Izvori su ranije ovog mjeseca rekli Reutersu da ruska vlada priprema moguće smanjenje od 10 posto za potrošnju koja nije nužna u ovogodišnjem proračunu, ali konačna odluka ovisit će o održivosti rasta cijene nafte izazvanog ratom u Iranu.