PAD PRIHODA

Putin traži donacije oligarha za rat i punjenje ruskog proračuna

Piše HINA,
Putin traži donacije oligarha za rat i punjenje ruskog proračuna
Kremlj pokušava stabilizirati financije dok rat ulazi u petu godinu, a dio milijardera već obećava milijunske donacije

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od oligarha da doniraju u državni proračun kako bi se stabilizirale financije zemlje dok nastavlja s invazijom na Ukrajinu, izvijestio je  portal The Bell u četvrtak navečer pozivajući se na neimenovane izvore, prenosi Reuters. Navodi se da se Putin u četvrtak sastao s vodećim ruskim poslovnim ljudima iza zatvorenih vrata. Financial Times također je u četvrtak objavio slično izvješće, pozivajući se na tri osobe upoznate s tim pitanjem. The Bell, pozivajući se na izvore, rekao je da je Putin razgovarao o financiranju vojske i nastavku rata, koji je u petoj godini od ruske invazije u veljači 2022. Rusija će se boriti, rekao je Putin, sve dok ne zauzme preostala područja istočne ukrajinske regije Donbasa koja nisu pod njezinom kontrolom, dodaje se u izvješću.

TEBI MAČ, A MENI PUŠKA Kim i Putinov saveznik Lukašenko razmijenili velikodušne poklone

The Bell je također izvijestio da je milijarder Suleiman Kerimov na sastanku s Putinom obećao donirati 1,23 milijarde dolara. Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće. Na pozive Kerimovljevu uredu u Vijeću Federacije Rusije nije bilo odgovora u petak izvan radnog vremena.

Dok se rat u Ukrajini odužuje, Rusija se suočava s dvostrukim udarom pada proračunskih prihoda od prodaje energenata i gospodarskim usporavanjem, što utječe na porezne prihode iz drugih sektora gospodarstva.

Kim i Lukašenko o sporazumu: 'Ulazimo u novu fazu odnosa'

Izvori su ranije ovog mjeseca rekli Reutersu da ruska vlada priprema moguće smanjenje od 10 posto za potrošnju koja nije nužna u ovogodišnjem proračunu, ali konačna odluka ovisit će o održivosti rasta cijene nafte izazvanog ratom u Iranu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

