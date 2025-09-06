Putin traži susret u Moskvi; Zelenski: Može on doći u Kijev

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, odgovarajući na inzistiranje ruskog predsjednika Vladimira Putina da se njihov potencijalni sastanak mora održati u Moskvi, predložio je Kijev kao alternativnu lokaciju susreta.

„Može doći u Kijev“, rekao je Zelenski američkoj televizijskoj postaji ABC News u intervjuu objavljenom u subotu.

Ukrajinski čelnik rekao je da ne može doći u Moskvu dok je njegova zemlja pod ruskim napadima i dodao da je Putinovo predlaganje Moskve samo taktika odugovlačenja.

„Ne mogu ići u Moskvu... pošto je moja zemlja pod raketama, pod napadima svakoga dana. Ne mogu ići u prijestolnicu ovog terorista. To je razumljivo i on to razumije“, rekao je ukrajinski predsjednik.

Govoreći na engleskom jeziku, Zelenski je poručio da se Putinu ne može vjerovati i da se on "igra" sa Sjedinjenim Državama.

Ukrajinski predsjednik je više puta tražio sastanak s Putinom kako bi pregovarali o prekidu vatre u ruskom ratu protiv njegove zemlje, koji je Putin započeo u veljači 2022.

Prema ukrajinskim izvorima, najmanje sedam zemalja ponudilo je da budu domaćini takvog samita. Među njima su Turska, kao i tri zaljevske države koje se smatraju neutralnima u sukobu.

Putin je rekao u srijedu da bi Zelenski mogao doći u Moskvu kad bude bilo izgleda za pozitivan ishod.

Govoreći na ekonomskom forumu u Vladivostoku u petak, Putin je još jednom doveo u pitanje svrhu takvih razgovora, ponovivši svoje poricanje Zelenskijevog legitimiteta.

Zelenskij je već u četvrtak odbacio Moskvu kao mjesto za pregovore. „Ako ne želite da se sastanak održi, onda me pozovite u Moskvu“, rekao je Zelenski.