Obavijesti

News

Komentari 0
HOĆE LI PROPASTI SUSRET?

Putin traži susret u Moskvi; Zelenski: Može on doći u Kijev

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Putin traži susret u Moskvi; Zelenski: Može on doći u Kijev
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Ukrajinski čelnik rekao je da ne može doći u Moskvu dok je njegova zemlja pod ruskim napadima i dodao da je Putinovo predlaganje Moskve samo taktika odugovlačenja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, odgovarajući na inzistiranje ruskog predsjednika Vladimira Putina da se njihov potencijalni sastanak mora održati u Moskvi, predložio je Kijev kao alternativnu lokaciju susreta.

„Može doći u Kijev“, rekao je Zelenski američkoj televizijskoj postaji ABC News u intervjuu objavljenom u subotu.

Ukrajinski čelnik rekao je da ne može doći u Moskvu dok je njegova zemlja pod ruskim napadima i dodao da je Putinovo predlaganje Moskve samo taktika odugovlačenja.

SIGURNOSNA TAMPON-ZONA Procurio Trumpov tajni plan za mir: Ukrajina pod zaštitom SAD-a, ali NATO je izvan igre!
Procurio Trumpov tajni plan za mir: Ukrajina pod zaštitom SAD-a, ali NATO je izvan igre!

„Ne mogu ići u Moskvu... pošto je moja zemlja pod raketama, pod napadima svakoga dana. Ne mogu ići u prijestolnicu ovog terorista. To je razumljivo i on to razumije“, rekao je ukrajinski predsjednik. 

Govoreći na engleskom jeziku, Zelenski je poručio da se Putinu ne može vjerovati i da se on "igra" sa Sjedinjenim Državama.

Ukrajinski predsjednik je više puta tražio sastanak s Putinom kako bi pregovarali o prekidu vatre u ruskom ratu protiv njegove zemlje, koji je Putin započeo u veljači 2022.

Prema ukrajinskim izvorima, najmanje sedam zemalja ponudilo je da budu domaćini takvog samita. Među njima su Turska, kao i tri zaljevske države koje se smatraju neutralnima u sukobu.

Putin je rekao u srijedu da bi Zelenski mogao doći u Moskvu kad bude bilo izgleda za pozitivan ishod.

TRAŽI VELIKE USTUPKE Putin: 'Ne vidim smisao u sastanku sa Zelenskim. Teško je postići dogovor s Ukrajinom'
Putin: 'Ne vidim smisao u sastanku sa Zelenskim. Teško je postići dogovor s Ukrajinom'

Govoreći na ekonomskom forumu u Vladivostoku u petak, Putin je još jednom doveo u pitanje svrhu takvih razgovora, ponovivši svoje poricanje Zelenskijevog legitimiteta.

Zelenskij je već u četvrtak odbacio Moskvu kao mjesto za pregovore. „Ako ne želite da se sastanak održi, onda me pozovite u Moskvu“, rekao je Zelenski.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Izraelci naredili stanovnicima Gaze da hitno napuste grad
'IDITE NA JUG'

Izraelci naredili stanovnicima Gaze da hitno napuste grad

Izraelska vojska u subotu je objavila da Palestinci u Gazi, najvećem urbanom području enklave, moraju otići na jug, upozoravajući da vojska djeluje po cijelom gradu
EU želi u Ukrajinu slati vojnike: 'Slanjem vojske u Ukrajinu EU će ući u direktan rat s Rusijom'
HRVATSKA NEĆE SLATI VOJNIKE

EU želi u Ukrajinu slati vojnike: 'Slanjem vojske u Ukrajinu EU će ući u direktan rat s Rusijom'

Vojni i međunarodnopolitički analitičar Marinko Ogorec smatra da je za sada svaka rasprava o slanju vojnika nerealna
Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'
KOMENTIRAO I STRANE TRUPE

Putin: 'Zelenski, molim te, dođi u Moskvu na pregovore. Mogu garantirati da ćeš biti siguran!'

Osim rusko-ukrajinske situacije, Putin se osvrnuo i na sastanak na Aljasci. Rekao je kako mu je nekoliko američkih tvrtki ponudilo suradnju na tom području, ali Washington je taj koji mora 'amenovati' te poslove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025