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Putin tvrdi: Ukrajinski napadi dronovima otežali su nastavak pregovora, bili smo spremni

Piše HINA,
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Putin tvrdi: Ukrajinski napadi dronovima otežali su nastavak pregovora, bili smo spremni
Foto: Ramil Sitdikov
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Prema Putinu, Moskva je bila meta više od 1.600 napada dronovima, a napadi su se neprestano izvodili i na biračka mjesta u drugim dijelovima Rusije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za rusku Državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora.

Moskva je bila spremna nastaviti pregovore o Ukrajini 21. rujna, dan nakon izbora za Državnu dumu, rekao je Putin na sastanku kluba Valdaj u Moskvi pred međunarodnom publikom.

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Prema Putinu, Moskva je bila meta više od 1.600 napada dronovima, a napadi su se neprestano izvodili i na biračka mjesta u drugim dijelovima Rusije.

Ruski predsjednik rekao je da je Ukrajina očekivala da će napadi izazvati raspad ruskog društva, no ta se procjena, prema njegovim riječima, pokazala pogrešnom.

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Rusija je i dalje spremna započeti pregovore i što prije ih zaključiti, napomenuo je, dodajući da se pregovori moraju voditi pod uvjetima koji su prihvatljivi i Rusiji i ruskom narodu.

Kijev, njegovi zapadni saveznici i međunarodni promatrači, međutim, sumnjaju u iskrenost Moskve kada je riječ o spremnosti na pregovore, napominje agencija dpa, podsjećajući da se Ukrajina od veljače 2022. brani od ruske invazije.

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