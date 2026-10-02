Putin tvrdi: Ukrajinski napadi dronovima otežali su nastavak pregovora, bili smo spremni

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za rusku Državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora.

Moskva je bila spremna nastaviti pregovore o Ukrajini 21. rujna, dan nakon izbora za Državnu dumu, rekao je Putin na sastanku kluba Valdaj u Moskvi pred međunarodnom publikom.

Prema Putinu, Moskva je bila meta više od 1.600 napada dronovima, a napadi su se neprestano izvodili i na biračka mjesta u drugim dijelovima Rusije.

Ruski predsjednik rekao je da je Ukrajina očekivala da će napadi izazvati raspad ruskog društva, no ta se procjena, prema njegovim riječima, pokazala pogrešnom.

Rusija je i dalje spremna započeti pregovore i što prije ih zaključiti, napomenuo je, dodajući da se pregovori moraju voditi pod uvjetima koji su prihvatljivi i Rusiji i ruskom narodu.

Kijev, njegovi zapadni saveznici i međunarodni promatrači, međutim, sumnjaju u iskrenost Moskve kada je riječ o spremnosti na pregovore, napominje agencija dpa, podsjećajući da se Ukrajina od veljače 2022. brani od ruske invazije.