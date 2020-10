Putin: U sukobu Azerbajdžana i Armenije umrlo je 5000 ljudi

Putin je rekao da računa na utjecaj SAD-a za mirovno rješenje sukoba. Ministri vanjskih poslova Armenije i Azerbajdžana trebali bi se naći na pregovorima u Washingtonu u petak

<p>Ruski predsjednik <strong>Vladimir Putin</strong> u četvrtak je procijenio da je gotovo 5000 ljudi ubijeno u borbama između Azerbajdžana i Armenije zbog osporavane regije Nagorno-Karabah.</p><p>- Postoje gubici na obje strane - rekao je o porastu sukoba. </p><p>Dvije bivše sovjetske republike bore se desetljećima za ovu planinsku regiju, s time da su najžešće borbe eruptirale u rujnu.</p><p>Teritorij koji od sredine 90-ih kontrolira kršćanska armenska vojska, UN smatra dijelom dominantno muslimanskog Azerbajdžana. Do četvrtka Armenija je službeno izvijestila o 874 vojnika koja su ubijena uz 30 civila.</p><h2>Azerbajdžan još nije objavio podatke</h2><p>Azerbajdžan je rekao da su poginula 63 civila, no nije još objavio podatke za vojsku. Moskva ima veze s obje bivše sovjetske republike, no nedavno primirje kojemu je posredovala Rusija nije uspjelo zaustaviti borbe.</p><p>Putin je rekao da računa na utjecaj SAD-a za mirovno rješenje sukoba. Ministri vanjskih poslova Armenije i Azerbajdžana trebali bi se naći na pregovorima u Washingtonu u petak.</p><p>- Zaista se nadam da će naši američki partneri raditi složno s nama - rekao je Putin.</p><p>Prema američkom State Departmentu, državni tajnik <strong>Mike Pompeo </strong>trebao bi držati odvojene sastanke s azerbajdžanskim ministrom vanjskih poslova <strong>Jeyhunom Bayramovom</strong> i armenskim ministrom<strong> Zohrabom Mnatsakanyanom</strong>.</p><p>U međuvremenu, izvor iz Elizejske palače kaže da je francuski predsjednik <strong>Emmanuel Macron</strong> razgovarao s čelnicima Azerbajdžana i Armenije i pozvao na kraj sukoba zbog osporavane regije.</p><p>Francuska će poslati medicinsku pomoć ozlijeđenima, s time da će daljnji detalji biti objavljeni u narednim danima.</p>