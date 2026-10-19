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PREDLOŽIO SAMIT

Putin zove Trumpa i Xija kako bi se završio rat u Ukrajini

Piše HINA,
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Putin zove Trumpa i Xija kako bi se završio rat u Ukrajini
Foto: Jeenah Moon
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Američki predsjednik Donald Trump obustavio je nove sankcije prema Rusiji koje je Kongres odobrio te najavio sporazum o dizelu s Kremljom

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je održavanje samita sljedećeg mjeseca s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i kineskim čelnikom Xi Jinpingom, kako bi se pregovaralo o okončanju četverogodišnjeg sukoba u Ukrajini pod uvjetima koji bi išli u prilog Moskvi, objavio je Wall Street Journal.

Pozivajući se na bivšeg ruskog obavještajca, list je u nedjelju objavio da je Putin taj prijedlog iznio tijekom telefonskog razgovora s Trumpom 9. listopada. U istom je razgovoru postignut i dogovor prema kojem će SAD kupovati ruski dizel te olakšati njegovu prodaju na globalnom tržištu, navodi Wall Street Journal (WSJ).

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Američki predsjednik Donald Trump obustavio je nove sankcije prema Rusiji koje je Kongres odobrio te najavio sporazum o dizelu s Kremljom za koji većina ekonomista tvrdi da neće pomoći smanjiti američke cijene nafte.

S druge strane, Ukrajina se uvelike oslanja na američku podršku, uključujući obavještajne podatke za protuzračnu obranu i satelitski internet Starlink, što joj je dijelom bilo uskraćeno uslijed pritiska Trumpa na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte,

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je rekao da takvo djelovanje daje podršku Putinu, pri čemu ograničavanje dosega ukrajinskih protunapada vidi i kao "poruku" američke vlade. Ona sada ponovno dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, rekao je Zelenskij, no i poručio da će njegova zemlja izgubiti obrambeni rat protiv Rusije ako Sjedinjene Države promijene stranu i podrže Moskvu.

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