Putine, sad i ti poludi: Rusko veleposlanstvo je uz Vatrene

Nas i Rusa 300 milijuna, tješili su se u vrijeme Jugoslavije dok nije pukla ljubav Tita i Staljina. Ali sad se komotno može reći: Nas Hrvata i Rusa 150 milijuna.

Iako je Hrvatska izbacila domaćina sa Svjetskog prvenstva, Rusi će zdušno i masovno navijati za Hrvatsku protiv Engleske, s kojom imaju izuzetno loše odnose. Zanimljivo je kako su se stvari okrenule jer su dosad Amerikanci navijali za Hrvatsku, ali Engleska je njihov najbliži saveznik i zato će većina ipak biti na njihovoj strani.

- Čestitamo. Bili ste odlični. Sad morate do finala. A mi ćemo za vas navijati - objavilo je rusko Veleposlanstvo u Hrvatskoj. I to nije samo kurtoazna izjava. Ruski mediji nisu, za razliku od srbijanskih, prosipali nikakvu žuč nakon izgubljene utakmice. Na istom je stavu i politika. Moglo bi se to sažeti u kratku poruku: “Hrvati, pobijedite Engleze i sve vam je oprošteno”.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S druge strane, američki veleposlanik Robert Kohorst također je objavio fotografije u hrvatskom dresu u društvu osoblja veleposlanstva. I Amerikanci su objavili čestitke na pobjedi protiv Rusije. Ovaj put nije bilo svađe dvojice veleposlanika, ruskog Anvara Azimova i Kohorsta, kao nakon što smo saznali da u četvrtfinalu idemo na Rusiju. Američko veleposlanstvo smo pitali i za koga će navijati Kohorst u srazu s Engleskom, ali nismo dobili nikakav odgovor, za razliku od Rusa, koji su jasno najavili svoju potporu Hrvatskoj.

Foto: Twitter

Traže nove sankcije

Velika Britanija se založila i gurala nove sankcije Rusiji i osudu nakon što je u Salisburyju otrovan bivši ruski špijun Sergej Skripal. Englezi su uvjereni da je to djelo ruskih tajnih službi iako ruski predsjednik Vladimir Putin niječe bilo kakvu povezanost. Na inzistiranja Velike Britanije, većina zemalja članica EU, pa i Hrvatska, otjerale su dio diplomatskog osoblja iz ruskih veleposlanstava. Rusi su odgovorili protjerivanjem diplomata zemalja članica EU.

Nikad napetiji odnosi

Britanija je zabranila i ulazak mnogim Rusima nakon toga, a odnosi Moskve i Londona nisu nikad bili napetiji nego ove godine.

Uz te loše geopolitičke odnose, Rusi se još sjećaju kako je Hrvatska pobijedila Engleze prije 11 godina na Wembleyu i tako omogućila odlazak ruske reprezentacije na Europsko prvenstvo. Ruski mediji su također oduševljeni i navijanjem i ponašanjem predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, koja je u svečanoj loži s ruskim premijerom Dmitrijem Medvjedevim slavila u dresu naše reprezentacije.

Odnosi Hrvatske i Rusije su zaista više hladni nego topli iako se to u posljednje vrijeme mijenja. Vlada Andreja Plenkovića je prozapadno orijentirana, a Vladimir Putin im zamjera što su ignorirali želje za ruskim investicijama i što Hrvatska zatvara vrata. Međutim, ruske državne banke sad imaju glavnu riječ u Agrokoru, najvećem koncernu, koji je kralježnica hrvatskoga gospodarstva. Njihove investicije u Hrvatsku su veće od američkih iako su sve dominantne hrvatske političke garniture zazirale od ruskog utjecaja. Agrokor je njihov veliki ulazak u Hrvatsku iako je već prije ruski Sberbank počeo ovdje poslovati.

Borba za INA-u i LNG

Ruski Rostnjeft nudi se i kao partner za Inu, a Amerikanci se otvoreno protive takvoj opciji. Amerikanci su i za LNG terminal, a Rusima odgovara da se on ne izgradi. Premijer Andrej Plenković će vjerojatno na utakmicu u Moskvu, pa će imati priliku razbistriti odnose s Rusijom.