Putinov čovjek zaprijetio članici NATO-a: 'Prestat će postojati u roku od dva ili tri dana...'

Nikolaj Patrušev, bliski suradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina i jedna od najutjecajnijih figura ruskog sigurnosnog aparata, uputio je zapanjujuću prijetnju Poljskoj. U izjavi koja je odjeknula Europom, Patrušev je ustvrdio da bi poljska državnost mogla biti izbrisana u roku od nekoliko dana ako Varšava pokrene vojni sukob s Moskvom, dodatno eskalirajući verbalni rat između Rusije i članice NATO-a. Patruševljeva poruka, prenesena u intervjuu za ruski list "Argumenti i Fakti", bila je nedvosmislena. Bivši šef FSB-a i dugogodišnji tajnik Vijeća sigurnosti Rusije upozorio je da Moskva neće oklijevati iskoristiti svu svoju moć.

​- Ako Poljska pokrene vojnu akciju protiv Rusije, naša će zemlja upotrijebiti cijeli svoj arsenal snaga i sredstava, a poljska država prestat će postojati u roku od dva do tri dana - poručio je Patrušev.

Nije precizirao na kakav točno "arsenal" misli, no implikacija je bila dovoljno jasna da se protumači kao prikrivena nuklearna prijetnja. Uz to je ponovio narativ Kremlja kako ruska vojska u Ukrajini ne koristi svoj puni vojni potencijal, optuživši poljskog ministra vanjskih poslova za "amatersku procjenu" ruske vojne moći.

Reakcija na Sikorskog i iskrivljavanje riječi

Ovaj oštri ispad bio je izravan odgovor na govor poljskog ministra vanjskih poslova Radosława Sikorskog na konferenciji u Kijevu. Sikorski je ondje iznio scenarij u kojem Rusija prva napada Poljsku ili nekog drugog NATO saveznika. U tom bi slučaju, prema njegovom mišljenju, Savez iskoristio svoju golemu prednost u zračnim snagama kako bi Rusiji nanio ozbiljan poraz u vrlo kratkom roku. Naglasio je da europske članice NATO-a, i bez američke potpore, raspolažu s oko 2500 borbenih zrakoplova u usporedbi s otprilike 300 ruskih.

Sikorski je također skrenuo pozornost na ukrajinske udare na rusku naftnu industriju, primijetivši da bi se s resursima NATO-a ruska rafinerijska infrastruktura mogla uništiti znatno brže. Međutim, ruski državni mediji i dužnosnici, uključujući glasnogovornicu ministarstva vanjskih poslova Mariju Zaharovu, namjerno su iskrivili kontekst. Njegovu analizu snage cjelokupnog NATO saveza predstavili su kao da je govorio o jednostranoj pobjedi same Poljske nad Rusijom, a Zaharova je njegove komentare nazvala "rusofobijom mozga".

Tko je Nikolaj Patrušev, Putinov 'jastreb nad jastrebovima'?

Da bi se shvatila težina prijetnje, ključno je razumjeti tko je Nikolaj Patrušev. Poznat kao "jastreb nad jastrebovima", on je godinama bio siva eminencija ruskog sigurnosnog aparata. Kao Putinov nasljednik na čelu obavještajne službe FSB krajem devedesetih i potom tajnik Vijeća sigurnosti punih šesnaest godina, Patrušev je bio ključni arhitekt Putinove unutarnje i vanjske politike. Smatra se da je upravo on bio jedan od najglasnijih zagovornika pokretanja invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Iako je nedavno smijenjen s moćne pozicije i postavljen na naizgled marginalnu funkciju savjetnika za brodogradnju, što su mnogi analitičari protumačili kao "časnu mirovinu", Patrušev i dalje ima izravan pristup Putinu. Njihov odnos seže još u sedamdesete godine i dane KGB-a u Lenjingradu, a temelji se na ideološkoj bliskosti i paranoidnom pogledu na svijet. Patrušev je postao poznat kao glavni ruski teoretičar zavjere, čije su izjave često bizarnije i od samog Putina. Govorio je o Zapadu koji trguje organima ukrajinske siročadi, o "zlatnoj milijardi" – navodnoj eliti anglosaksonskih magnata koja stvara globalne krize kako bi se obogatila, te tvrdio da SAD želi raskomadati Rusiju kako bi se dočepao Sibira.

Jednu od najnevjerojatnijih tvrdnji iznio je 2015., kada je rekao da je bivša američka državna tajnica Madeleine Albright izjavila da Sibir ne pripada Rusiji. Ta se ideja temeljila na navodnom "čitanju misli" Albright s fotografije koje su proveli ruski obavještajci s psihičkim moćima.

Zveckanje oružjem u sjeni dronova

Patruševljeve prijetnje ne dolaze u vakuumu. Razmjena oštrih poruka odvija se u pozadini sve većih napetosti na poljskoj granici. Samo nekoliko dana prije njegove izjave, ruski su dronovi napali ukrajinsku infrastrukturu u blizini graničnog prijelaza Jagodin – Dorohusk. Jedan od dronova pogodio je lokomotivu vlaka Kijev – Varšava nedaleko od poljske granice. U vlaku koji je slijedio tek nekoliko minuta kasnije nalazili su se bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt.

Incidenti s ruskim bespilotnim letjelicama koje ulaze u zračni prostor NATO-a postaju sve češći, što izaziva uzbune u Rumunjskoj i Litvi, gdje su saveznički lovci nedavno bili prisiljeni srušiti dron. Varšava je posljednjih godina drastično povećala izdatke za obranu i aktivno radi na jačanju istočnog krila NATO-a, svjesna da su verbalne prijetnje iz Moskve popraćene konkretnim provokacijama na terenu.

*Uz korištenje IA-ja