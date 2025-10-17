Obavijesti

'NEKA GA GRADI MUSK'

Putinov savjetnik: Treba graditi tunel pod Beringovim morem! Neka se tunel zove Putin-Trump!

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Putinov savjetnik: Treba graditi tunel pod Beringovim morem! Neka se tunel zove Putin-Trump!
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Beringov prolaz, koji je na najužem dijelu širok 82 kilometra, odvaja rusku regiju Čukotku od Aljaske. Ideja da se povežu ta dva teritorija stara je 150 godina, no nikada nije ostvarena...

Rusija i Sjedinjene Američke Države trebale bi ispod Beringovog mora izgraditi željeznički tunel "Putin-Trump" koji bi povezao dvije zemlje, pokrenuo zajednička istraživanja prirodnih izvora i "simbolizirao jedinstvo", rekao je u petak Putinov savjetnik.

Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti. Bilo je produktivno'
Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti. Bilo je produktivno' | Video: 24sata/Reuters

Prijedlog Kirila Dmitrieva, Putinova savjetnika za investicije i čelnika državnog fonda RDIF, odnosi se na projekt gradnje 112 kilometara željezničke pruge vrijedan osam milijardi dolara koji bi financirala Moskva i međunarodni partneri.

USKORO SASTANAK U BUDIMPEŠTI Putin sazvao Vijeće sigurnosti nakon razgovora s Trumpom: 'Tema je bila taj razgovor...'
Putin sazvao Vijeće sigurnosti nakon razgovora s Trumpom: 'Tema je bila taj razgovor...'

Dmitriev je tu ideju iznio u četvrtak nakon telefonskog razgovora Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom kojeg su se dogovorili da će se sastati u Budimpešti.

"Američko-ruska veza pod Beringovim morem odraz je dugogodišnje vizije, od željeznice Sibir-Aljaska iz 1904. do ruskog plana iz 2007. RDIF je analizirao postojeće projekte, uključujući željeznicu SAD-Kanada-Rusija-Kina i poduprijet će onu koja je izvediva", napisao je Dmitriev na X-u.

KRENULE PRIPREME Trump i Putin stižu na sastanak u Budimpeštu. Orban najavio: Danas ću razgovarati s Putinom
Trump i Putin stižu na sastanak u Budimpeštu. Orban najavio: Danas ću razgovarati s Putinom

Beringov prolaz, koji je na najužem dijelu širok 82 kilometra, odvaja rusku regiju Čukotku od Aljaske. Ideja da se povežu ta dva teritorija stara je 150 godina, no nikada nije ostvarena.

Dmitriev je sugerirao da bi tunel mogla izgraditi građevinska tvrtka The Boring Company u vlasništvu Elona Muska. Ni Musk ni Trump zasad nisu komentirali prijedlog.

AMBICIOZNI PROJEKT FOTO Zaboravite na Slavoluk pobjede, stiže Slavoluk Trump! Trump: Za koga je? Za mene!
FOTO Zaboravite na Slavoluk pobjede, stiže Slavoluk Trump! Trump: Za koga je? Za mene!

Dmitriev je podsjetio da se tijekom hladnog rata pojavila slična ideja, Most mira Kennedy-Hruščov, te je objavio nacrte projekta iz tog vremena, kao i grafički prikaz moguće rute tunela Čukotka-Aljaska.

