Putinova 'bojišnica budućnosti': 'Zapad se mora trgnuti, Rusi su zgrabili dominaciju na Arktiku'

Cijelo područje Arktika uskoro će postati geopolitičko bojno polje ako vladajući na Zapadu ne poduzmu neke hitne mjere, zaključak je novog istraživanja 'Civitas think tanka', u kojem upozoravaju na činjenicu da je Rusija preuzela gotovo pa potpunu kontrolu nad 'rubom svijeta'...

Ovo upozorenje stiže dijelom i radi sve bržeg otapanja ledenih kapa na Arktiku, što će otvoriti nove rute putovanja, koje će biti puno kraće nego one dosadašnje... Kao da to nije dovoljan razlog Vladimiru Putinu i Rusiji da preuzmu kontrolu nad Arktikom, to područje krije i stotine milijardi dolara u prirodnim resursima.

I Rusi zadnjih godina ubrzano rade na infrastrukturi na svojim najsjevernijim teritorijima. Novaja zemlja, Zemlja Franje Josipa, Severnaja zemlja, Novi sibirski otoci... Ova zabačena mjesta, koja su većinom zabranjena svima osim vojnom osoblju, u posljednje vrijeme doživljavaju pravi 'procvat'. Daleko od svih i svega, okruženi ledom, idealna su lokacija za tajne vojne baze i istraživanja. Neka više od drugih. Jer Novaja zemlja i dalje je itekako radioaktivna od svih nuklearnih pokusa tijekom 50-ih godina, ali i tamo je u zadnjem desetljeću pojačana ruska vojna prisutnost... Moćni Sopka 2 radari postavljeni su na otoku Wrangel (500-ak km od Aljaske), otok Kotelni dobio je sustave zračne obrane Bastion P i Pantsir S-1, kao i Novaja zemlja...

Nedavno je otvorena nova zračna baza "Nagurskoje" na 'zemlji Alexandra' u sklopu arhipelaga Franje Josipa. Tamo je 2020. .godine izgrađen vojni aerodrom i od tog dana, piše slavni Wall Street Journal, na njega stalno slijeću ruski borbeni zrakoplovi MIG 31. Pojačana je i flota 'ledolomaca'. Otočje je, kako bi razgledao novu bazu, posjetio i Vladimir Putin.

- Rusija radi na tome da ima dominaciju na Arktikom i zbog toga je puno opasnija nego zadnjih desetljeća - rekla je 2021. za Wall Street Journal profesorica Rebecca Pincus s vojne akademije u Newportu. Navode i kako su ruski zrakoplovi s ove pozicije udaljeni tek sat vremena od najbliže američke baze na Grenlandu, ali i samo dva sata od New Yorka.

- Natjecanje najjačih svjetskih država za premoć na Arktiku, korištenje novih ruta koje se otvaraju i eksploataciju prirodnih resursa sve je intenzivnije i Rusija je spremna odgovoriti na sve izazove. Mi smo pripremljeni - rekao je nedavno ruski ministar obrane Sergej Šojgu.

Putinov cilj je jasan. Više puta ga je komunicirao. On većinu Arktika smatra ruskim, dok Amerika zastupa tezu da je riječ o internacionalnim vodama. I tu dolazi do problema, navode stručnjaci.

Jer dominacija nad Arktikom bi dodatno ojačala rusku geopolitičku moć. Kontrolirali bi, prema Putinovu planu, možda i najbitnije rute za brodove u idućim desetljećima. Iz Kremlja smo već čuli prijedloge da se zabrani stranim brodovima prijevoz ruskih sirovina tim područjem, da ti brodovi moraju imati određen dio ruskih časnika, da moraju plaćati dodatne ogromne naknade za prolazak...

A kako će to postići? Pa pojačanom vojnom prisutnošću.

U zadnjim je godinama Rusija otvorila čak 50 prethodno zatvorenih arktičkih sovjetskih baza, a testirali su i hipersonične rakete, kao i podvodne dronove na nuklearni pogon.

- Rusija pojačava svoje napore i ulaganja na Arktiku.Troše ogromne količine novca na razvijanje novih oružja i vojnih tehnologija na ovim otocima - rekao je prošle godine šef norveške mornarice Nils Andreas Stensones, javlja HighNorthNews...

- Arktik je Putinov 'as iz rukava'. Zna da je svakog dana i svakog trenutka dok se Arktik otapa on bliže svojem cilju - složni su za kraj razni stručnjaci za geopolitiku i Rusiju.

