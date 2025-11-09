Putinovo oružje Sudnjeg Dana: Radioaktivni tsunami izbrisao bi gradove: Ne postoji ništa slično

Vladimir Putin predstavio je zastrašujuće novo oružje koje bi, teoretski, moglo izbrisati američku obalu s lica Zemlje. Nazvan 'Posejdon', ovaj super-torpedo na nuklearni pogon s nuklearnom bojnom glavom opisuje se kao najstrašnija naprava koju je Rusija ikada stvorila. Prema pisanju Daily Maila, vojni analitičari tvrde da može neotkriveno krstariti oceanima tisućama kilometara prije nego što eksplodira u blizini obale, oslobađajući radioaktivne plimne valove koji bi mogli potopiti gradove poput New Yorka ili Los Angelesa u otrovnoj vodi.

Kao odgovor na nove ruske testove, bivši američki predsjednik Donald Trump naredio je vojsci ponovno pokretanje testiranja nuklearnog oružja, prvi put u 33 godine. Hladni rat se vratio – a ovoga puta, vodi se pod vodom.

"Ništa Slično Ne Postoji"

Ruski predsjednik Putin nije mogao odoljeti a da se ne pohvali novim postignućem. Tijekom posjeta ranjenim vojnicima u moskovskoj bolnici, uz čaj i kolače, ruski vođa objavio je da je njegova zemlja uspješno testirala oružje.

"Po prvi put, uspjeli smo ga ne samo lansirati s podmornice nosača," rekao je ponosno, "već i aktivirati njegovu nuklearnu pogonsku jedinicu."

Zatim je uslijedila rečenica koja je sledila krv u žilama Washingtona.

"Ništa slično ne postoji", izjavio je Putin. "

Ne postoji način da ga se presretne."

Čini se da nije pretjerivao. Posejdon – nazvan po starogrčkom bogu mora – navodno je dugačak 20 metara, širok gotovo dva metra i težak nevjerojatnih 100 tona. Može prijeći udaljenost od 10.000 kilometara i kretati se brzinom od otprilike 185 kilometara na sat duboko pod vodom, gdje ga rijetki senzori mogu pratiti. Naprava je dizajnirana za nošenje termonuklearne bojeve glave od dva megatona, što je dovoljno da sravni Manhattan sa zemljom i pošalje zid radioaktivne morske vode kilometrima u unutrašnjost. U krugovima NATO-a, poznat je pod kodnim imenom 'Kanyon'.

Oružje terora

Stručnjaci su podijeljeni, ali većina se slaže da Posejdon predstavlja zlokoban zaokret u modernom ratovanju. Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i Putinov odani zamjenik, nazvao ga je "pravim oružjem sudnjeg dana". Jeffrey Lewis, cijenjeni stručnjak s Instituta za međunarodne studije Middlebury, sažeo je to bez okolišanja. "To je krajnje zastrašujuće", napisao je.

"Govorimo o masivnom termonuklearnom oružju megatonske snage dizajniranom da proizvede značajne, dugotrajne radijacijske efekte."

Christopher A. Ford, bivši pomoćnik američkog državnog tajnika, rekao je da bi oružje moglo "potopiti američke obalne gradove radioaktivnim tsunamijima".

Čak je i britanski obavještajni šef, general-pukovnik James Hockenhull, upozorio da Posejdonov "globalni doseg" znači da može udariti "iz neočekivanih smjerova". S druge strane, ne vjeruju svi da Posejdon mijenja globalnu ravnotežu snaga. Jim Mattis, Trumpov bivši ministar obrane, jednom je odbacio Putinovo hvalisanje kao "predizbornu retoriku".

Govoreći 2018. godine, Mattis je rekao da novi sustavi "ne mijenjaju vojnu ravnotežu", budući da su i Rusija i SAD odavno sposobni višestruko uništiti gradove jedni drugima.

Psihološki rat

Čak i skeptici priznaju da je psihološki utjecaj Posejdona ogroman.

"To je oružje terora", rekao je Ford 2022. godine.

"Dizajnirano je da ubije ili traumatizira stanovnike američkih obalnih gradova." Sama pomisao na nuklearni dron-torpedo koji nevidljivo vreba ispod valova, sposoban putovati od Barentsovog mora do rijeke Hudson, materijal je za noćne more svakog stratega.

Za Putina, Posejdon je više od oružja. On je simbol. Otkako su se SAD povukle iz Sporazuma o antibalističkim projektilima 2001. i počele širiti NATO na istok, Moskva je opsjednuta dokazivanjem da još uvijek može uzvratiti udarac.

Ruska državna televizija je 2022. godine prikazala računalne animacije torpeda koji udara u obalu Velike Britanije, stvarajući ogroman val koji "uranja Britaniju u morske dubine" i pretvara otok u "radioaktivnu pustinju".

Bila je to čista propaganda, ali slike su ostale urezane u pamćenje. Ideja o oružju koje bi moglo uništiti čitave obale u nekoliko minuta, ostavljajući za sobom zatrovanu vodu i uništene gradove, dovoljna je da se svaki svjetski vođa ozbiljno zabrine.

Posejdon možda nikada neće biti korišten. Većina stručnjaka vjeruje da je prvenstveno sredstvo odvraćanja – pucanj upozorenja u neprestanoj igri nuklearnog nadmudrivanja.

No, njegova pojava označava zoru nove ere: ere autonomnog podvodnog ratovanja, gdje tihi, samopokretni dronovi mogu donijeti apokaliptično uništenje.

