Putinovog blogera raznijeli kao upozorenje šefu Wagnerovaca?

Pobijedit ćemo sve, sve ćemo pobiti, opljačkat ćemo sve što trebamo. Sve će biti kako mi hoćemo, govorio je poznati ruski vojni bloger i ratni dopisnik Vladlen Tatarski, koji je bio na svečanosti u Kremlju u rujnu prošle godine kojom su proglasili rusku aneksiju četiriju djelomično okupiranih regija Ukrajine.

Tatarski, čije je pravo ime bilo Maksim Fomin, poginuo je u nedjelju u eksploziji u kafiću koji je navodno pripadao šefu Wagner grupe Jevgeniju Prigožinu u Sankt Peterburgu. Fomin je govorio na skupu organizacije Cyber Z Front, koja podržava rusku ofenzivu na Ukrajinu.

U eksploziji je Tatarski poginuo, a najmanje 32 ljudi je ranjeno, od kojih se njih deset nalazi u kritičnom stanju. Kremlj je ubojstvo blogera okvalificirao kao teroristički čin te tvrdi kako postoje dokazi da su s tim povezani Ukrajina i pristaše ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, koji se nalazi u zatvoru.

Uz to, ruska policija je uhitila Darju Trepovu, koju sumnjiče da je ubila blogera. Kamere su snimile Trepovu kako donosi paket u kojem se nalazio kipić te ga predaje jednom od voditelja. Prema riječima očevidaca, Darja je nakon predavanja u prepunom ruskom kafiću Street Food Bar No 1 prišla Tatarskom i darovala mu figuricu u kojoj je bila eksplozivna naprava.. Pet minuta nakon toga došlo je do eksplozije.

U razgovoru koji je objavilo rusko ministarstvo Trepova je na pitanje zašto je privedena odgovorila: “Mislim da je to zato što sam se zatekla na mjestu na kojem je ubijen Tatarski”. Na pitanje tko joj je dao figuricu odgovorila je: “Mogu li objasniti kasnije?”. Trepova je, inače, bila na listi pristaša Navaljnog, a već je bila uhićena prošle godine zbog antiratnog skupa.

Institut za proučavanje rata tvrdi da je ovo upozorenje Prigožinu.

- Fominovo ubojstvo možda je bilo zamišljeno kao upozorenje Prigožinu, koji je sve više dovodio u pitanje temeljne teme razgovora Kremlja o ratu u Ukrajini i čak prikriveno signalizirao interes za rusko predsjedništvo, bilo u konkurenciji s Putinom ili kao njegov nasljednik. Fominovo ubojstvo u Prigožinovu baru vjerojatno je dio većeg obrasca eskalacije ruskih unutarnjih sukoba u koje su uključeni Prigožin i Wagner. Fomin je bio na još jednom događaju ranije tog dana, bez incidenata, pa se čini da je napad namjerno insceniran u prostoru u Prigožinovu vlasništvu - navode u spomenutom institutu.

Njegovu smrt komentirao je i Jevgenij Prigožin kazavši kako je Bahmut pravno zauzet te da su na upravnoj zgradi izvjesili zastavu u spomen Tatarskog.

