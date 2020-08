Putnički promet drastično je pao u Hrvatskoj zbog korona krize

Najveći pad ostvarili su hrvatski zračni prijevoznici, koji su u razdoblju travanj-lipanj prevezli tek 63 tisuće putnika, ili njih 90,1 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju

<p>Pandemija koronavirusa i ograničenje kretanja utjecali su na pad prijevoza putnika, a podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazuju da je nakon pada za 14 posto u prvom tromjesečju ove u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pad bio još izraženiji u drugom tromjesečju kada je broj putnika pao za više od 71 posto.</p><p>- Uputa o tome da se kretanja svedu na najmanju moguću mjeru odrazila se na podatke o ukupnom broju prevezenih putnika u prvom tromjesečju 2020., kad je prevezeno gotovo 16,5 milijuna putnika, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2019. pad za 14 posto. Iako je u drugom tromjesečju ponovno uspostavljen prijevoz putnika, sve grane prijevoza putnika ostvarile su pad. U drugom tromjesečju 2020. ukupno su prevezena samo 6,2 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2019. pad za 71,4 posto - ističu statističari u komentaru utjecaju pandemije Covida-19 na transport.</p><p>Po podacima DZS-a, pad u prijevozu putnika u drugom se tromjesečju na godišnjoj razini kretao od 64 posto u pomorskom i obalnom do čak 90 posto u zračnom prijevozu.</p><p>U cestovnom linijskom prijevozu autobusima u drugom je tromjesečju prevezeno oko 3,1 milijun putnika, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje pad za 71,4 posto.</p><p>Željeznicom je, prema privremenim podacima, prevezeno 1,7 milijuna putnika, ili njih 66,6 posto manje nego u drugom lanjskom kvartalu, dok su hrvatski brodari u pomorskom i obalnom prijevoz zabilježili pad broja putnika za 63,8 posto, na njih 1,4 milijuna.</p><p>Najveći pad ostvarili su hrvatski zračni prijevoznici, koji su u razdoblju travanj-lipanj prevezli tek 63 tisuće putnika, ili njih 90,1 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju.</p><h2>U prvih šest mjeseci prijevoz putnika smanjen za 44,4 posto</h2><p>S obzirom da je u prvom tromjesečju pad broja putnika bio blaži nego u drugom tromjesečju, statistika za prvih šest mjeseci pokazuje pad za 44,4 posto. U prvom polugodištu ove godine ukupno je prevezeno 22,7 milijuna putnika, dok ih je u istom lanjskom razdoblju bilo prevezeno više od 40,8 milijuna.</p><p>Od siječnja do lipnja ove godine u cestovnom linijskom prijevoz prevezeno je 13,2 milijuna putnika, ili njih 45,8 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine.</p><p>Željeznicom je u prvom polugodištu prevezeno 6,5 milijuna putnika, što je za 36,6 posto manje nego u istom razdoblju 2019. godine, a broj putnika u pomorskom i obalnom prijevozu smanjen je za 49,4 posto, na 2,7 milijuna putnika.</p><p>I u šestomjesečnom razdoblju najveći pad bilježi zračni prijevoz, za 65,5 posto, na 343 tisuće putnika.</p><h2>Promet robe u drugom tromjesečju pao za 14,9 posto</h2><p>Po podacima DZS-a, u drugom tromjesečju ove godine ukupno je prevezeno 28,5 milijuna tona robe, što je u usporedbi s istim lanjskim razdobljem pad 14,9 posto.</p><p>Pritom su u drugom kvartalu na godišnjoj razini porast u prijevozu robe ostvarili samo željeznički prijevoznici, i to za 3,9 posto, na 3,7 milijuna tona, a za 14,2 posto, na 2,4 milijuna tona porastao je cjevovodni transport nafte i plina.</p><p>Prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije prevezli su u drugom tromjesečju 18,7 milijuna tona robe, što je u odnosu na isto lanjsko razdoblje pad za 17,4 posto.</p><p>Pad je ostvaren i u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 11,6 posto, na 191 tisuću tona, a pad su zabilježili i hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 28,9 posto, na 3,5 milijuna tona, dok i u prijevozu robe najveći pad bilježe hrvatski zračni prijevoznici, koji su prevezli 177 tona robe, što je za 64,3 posto manje u odnosu na drugo tromjesečje 2019. godine.</p><p>Kumulativni podaci za prvo polugodište pokazuju, pak, blaži pad ukupnog prometa robe. U razdoblju od siječnja do lipnja prevezeno je ukupno 57,7 milijuna tona robe, što je za 3,2 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.</p><p>Pritom je porast u prijevozu robe ostvaren u željezničkom prijevozu, za 5,3 posto (7,4 milijuna tona), u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 8,4 posto (401 tisuća tona), i u cjevovodnom transportu, za 25,2 posto (4,5 milijuna tona).</p><p>U prvih šest mjeseci ove u odnosu na isto lanjsko razdoblje promet robe u cestovnom prijevozu bio je manji za 4,9 posto (38,2 milijuna tona), u pomorskome i obalnom prijevozu za 14,8 posto (7,2 milijuna tona), te u zračnom prijevozu, za 29,8 posto (682 tone).</p>