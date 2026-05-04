Oglasio se putnik kruzera kojim hara smrtonosni virus: 'Nismo samo priča. Želim se vratiti kući'

Na ekspedicijskom brodu MV Hondius odvija se ozbiljna zdravstvena kriza nakon što se pojavila sumnja na opasnu zarazu. Plovilo je usidreno ispred Praia, no vlasti te otočne države ne dopuštaju iskrcavanje, čak ni onima kojima je potrebna liječnička pomoć. Prema dostupnim podacima, preminule su tri osobe, a sumnja se na hantavirus, rijetku, ali potencijalno smrtonosnu bolest koju prenose glodavci. Među žrtvama je i bračni par iz Nizozemske, dok je više putnika pod liječničkim nadzorom. Jedan 69-godišnji Britanac prebačen je u Johannesburg i nalazi se na intenzivnoj njezi.

Američki bloger Jake Rosmarin javio se putem društvenih mreža iz svoje kabine. - Trenutno sam na brodu MV Hondius i ovo što se događa vrlo je stvarno za sve nas ovdje Nismo samo priča, nismo samo naslovi, mi smo ljudi. Ljudi s obiteljima, sa životima, s ljudima koji nas čekaju kod kuće.

@jakerosmarin I also want to acknowledge that Oceanwide Expeditions and the entire crew onboard have been handling this situation to the best of their ability, and I'm very grateful for their efforts throughout. It's not easy for me to talk about this, but I am doing well. ❤️

Vidno potresen, dodao je: - Sve što trenutno želimo je osjećati se sigurno i vratiti se kući. Ako vidite izvještaje o ovome, sjetite se da iza toga stoje stvarni ljudi.

Podaci o kretanju plovila pokazuju da je brod već najmanje 24 sata na sidru bez dozvole za pristajanje. Riječ je o 107 metara dugom polarnom kruzeru u vlasništvu Oceanwide Expeditions, koji je prije tri tjedna krenuo iz Ushuaia i tijekom plovidbe Atlantikom imao više zaustavljanja.

Na brodu se nalazi oko 149 putnika i članova posade iz 23 države. Budući da plovi pod nizozemskom zastavom, konzularnu pomoć koordinira Nizozemska. Iz kompanije navode da se suočavaju s ozbiljnom medicinskom situacijom i čekaju odobrenje za iskrcavanje, posebno za hitne slučajeve.

Unatoč tome, vlasti Zelenortska Republika zasad ne popuštaju. Prema lokalnim medijima, cilj je spriječiti moguću zarazu stanovništva, pa se razmatra opcija da brod nastavi putovanje.

Među putnicima raste napetost jer inkubacija hantavirus može trajati i do osam tjedana, što otežava otkrivanje zaraženih. Prvi smrtni slučaj zabilježen je 11. travnja kada je preminuo 70-godišnji Nizozemac. Njegova supruga umrla je 27. travnja. Istog dana teško se razbolio britanski putnik koji je kasnije prebačen u Južnu Afriku, gdje je potvrđen virus. Početkom svibnja preminuo je i njemački državljanin, dok dvoje članova posade ima teške respiratorne tegobe.

U dopisu putnicima kompanija navodi da reagira na više slučajeva nepoznate zaraze te potvrđuje još jednu smrt tijekom noći. Putnicima su dane upute o nošenju maski, održavanju razmaka i smanjenju kontakata.

Stručnjaci upozoravaju da se hantavirus prenosi kontaktom s izlučevinama glodavaca. Iako se obično ne širi među ljudima, može uzrokovati teške bolesti. Prema podacima CDC, smrtnost može doseći i 40 posto. Epidemiolog Michael Baker za BBC je rekao da je moguće da su se putnici zarazili i prije ukrcaja, upravo zbog dugog razdoblja inkubacije.