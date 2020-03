Putovali u Tursku i zarazili se, Beroš: 'Svi su u samoizolaciji'

I dalje je otvoreno pitanje koliko je ljudi u Hrvatskoj zaraženo nakon turističkog putovanja u Tursku sredinom ožujka, o kojem smo pisali.

- Broj pozitivnih raste, i to će biti jedan od bitnih faktora širenja bolesti. Putnika ima po cijeloj Hrvatskoj - odgovor je ministra zdravstva Vilija Beroša na pitanje o 167 hrvatskih građana koji su bili na turističkom putovanju u Turskoj između 9. i 16. ožujka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako smo već izvijestili, iz Zagreba je 9. ožujka poletio zrakoplov charter linije prema Istanbulu, sa 167 putnika iz cijele Hrvatske. Putnici su se vratili tjedan dana kasnije, 16. ožujka i za dio njih se nekoliko dana kasnije ispostavilo da su zaraženi korona virusom.

Došli smo do podatka od 12 hospitaliziranih i pozitivnih na koronu, koji se dovode u vezu s tim putovanjem. Oni leže u pulskoj, riječkoj i slavonskobrodskoj bolnici. No u ovom trenutku nije poznato koliko je ukupno zaraženih putnika, ili njihovih kontakata, na nivou cijele države. Već u ponedjeljak je broj zaraženih povezan s Turskom počeo rasti. To bi uskoro mogao biti novi izvor zaraze u Hrvatskoj.

Ministar Beroš kaže da su od agencije, koja je organizirala putovanje, dobili popis putnika, i svi su stavljeni u samoizolaciju.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Razgovarali smo u nedjelju ujutro sa ženom iz Istre koja je bila na tom putovanju. Testovi su pokazali da je pozitivna na korona virus, kao i njezin suprug. Oboje su od petka hospitalizirani u Općoj bolnici Pula s blažim simptomima bolesti. Pričaju nam kako je, osim njih, u pulskoj bolnici još četvero ljudi s koronom koji su bili na tom putovanju.

Do zadnjeg trenutka su, kaže nam pacijentica, ona i suprug razmišljali trebaju li odgoditi putovanje koje su uplatili još prošle godine, no agencija im je govorila da odgoda nije nužna. Tako je 160 ljudi iz cijele Hrvatske charter letom otišlo u Tursku, gdje su dalje obilazili turističke destinacije raspoređeni u pet različitih autobusa. U Hrvatsku su se vratili istim letom.

'Pet dana nakon puta je suprug dobio temperaturu'

- Nismo dobili nikakve mjere na ulasku u Hrvatsku no mi smo odmah po povratku samoinicijativno sebe stavili u samoizolaciju i nismo ni s kim kontaktirali, bili smo u kući i radili oko kuće - počinje nam svoju ispovijest zaražena žena koja leži u pulskoj bolnici.

Prvih nekoliko dana bili su dobro. Nisu pokazivali nikakve simptome bolesti. To se ubrzo promijenilo.

- Pet dana nakon puta moj je suprug dobio blagu temperaturu, a javili su nam se i neki ljudi iz drugih dijelova Hrvatske, koje smo upoznali na putovanju te nam rekli da su pozitivni na virus - govori nam ova pacijentica, čiji je identitet poznat redakciji.

Opisuje nam i kao je izgledao dolazak službi u njihov dom.

- Kontaktirali su nas epidemiolozi, pa smo odmah pristali na testiranje, za vlastitu sigurnost, i svih oko nas. Kada su se nalazi pokazali pozitivni, poslali su po nas sanitetsko vozilo koje nas je u petak prevezlo u pulsku bolnicu – priča nam pacijentica, koja zapravo ne zna je li se zarazila u Turskoj, ili je već na letu bio netko zaražen iz Hrvatske.

U trenutku njihova putovanja nije bilo nikakvih restrikcija oko ulaska u Tursku, niti bilo kakvih mjera na povratku iz te zemlje u Hrvatsku.