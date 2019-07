Putuje svijetom i radi skulpture od pijeska: Oduševio je i Hrvate

Inače sam iz Rumunjske, ali godinama ovako putujem Europom. Doma nema posla pa si ovako i zaradim malo. Prije Hrvatske bio sam u Pragu i za desetak dana idem u Italiju, rekao nam je gospodin koji je u zagrebačkoj Ilici oduševio domaće prolaznike, ali i turiste izradom psa od pijeska.

Materijale, kaže, kupuje kod nas u centrima s građevinskim materijalom. Koristi pijesak i vodu, a inače sebe smatra umjetnikom.

- Zadržim se do 20 dana u svakoj zemlji. Zaradim si za hranu i smještaj, najčešće u nekom motelu. Zna mi ostati pa si to čuvam za doma. Putujem vlakom ili busom po osam mjeseci. Obiđem cijelu Europu, pa se vratim u Rumunjsku - objašnjava nam.

Ne govori najbolje engleski, ali zato njegove skulpture govore za njega. U najprometniju zagrebačku ulicu dođe svako jutro u 9 sati i treba mu do tri sata da izgradi skulpturu. Stoji do navečer do 20 sati i ujutro ponovno sve iz početka. Kaže kako su Zagrepčani oduševljeni, često se zaustave i ispituju ga kako je to napravio.

- Sviđa im se jako. Sve su pozitivni komentari. Ovdje sam tek par dana ali sviđa mi se Hrvatska jako - kaže. Nada se kako će jednog dana moć zarađivati doma sa svojim skulpturama, a do tada planiran nastaviti svoja putovanja.

