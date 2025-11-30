Obavijesti

Racija u kafiću u Garešnici: Policija zatekla 8 maloljetnika

Policija će o svemu će obavijestiti Zavod za socijalni rad. Maloljetnike su poslije ponoći pronašli same i u Bjelovaru

Policija u Garešnici i inspektori Državnog inspektorata su u noći sa subote na nedjelju, 29./30. studenog, poslije 23.00 sata napravili su  raciju u jednom ugostiteljskom objektu u Garešnici.

- Prilikom racije u ugostiteljskom objektu zatečeno je čak osam osoba starosti ispod 16 godina, u noćnom izlasku, bez pratnje roditelja, suprotno odredbama članka 93. Obiteljskog zakona. Utvrđeno su i nepravilnosti Iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti što je u nadležnosti Državnog inspektorata. Roditelji maloljetnih osoba su pozvani u službene prostorije policije kako bi preuzeli maloljetnike te je utvrđeno da je, iako je bio prisutan pristanak roditelja, riječ o situaciji koja zahtijeva posebnu pažnju s aspekta odgovornosti roditelja i zaštite djeteta - objavila je policija. 

O svemu će obavijestiti Zavod za socijalni rad.

O PLAMENU U VJESNIKU Božinović o istrazi požara: 'Većina su bili maloljetnici. Nisu svi bili osobe muškog spola'
Božinović o istrazi požara: 'Većina su bili maloljetnici. Nisu svi bili osobe muškog spola'

- Iste noći, poslije ponoći, u Bjelovaru, policijski službenici Policijske postaje Bjelovar zatekli su tri maloljetne osobe, koje nisu navršile 16 godina života, a nalazile su se izvan doma bez pratnje roditelja, staratelja ili punoljetne osobe od povjerenja roditelja. I ove maloljetne osobe su privedene u službene prostorije policije gdje su pozvani roditelji da dođu po svoju djecu. O događaju također slijedi obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad, nadležnom Područnom uredu Bjelovar, radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti - objavila je PU bjelovarsko-bilogorska.

