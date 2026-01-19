Računi nestaju, sustav ne radi: Obrtnici upozoravaju na kaos s sustavom Fiskalizacija 2.0...

Iz Udruženja obrtnika grada Zagreba u ponedjeljak su upozorili kako problemi u provedbi Fiskalizacije 2.0 ugrožavaju poslovanje obrtnika te su predložili da se ne penaliziraju dok god sustav ne bude stabilan i dok se ne omogući njegovo normalno funkcioniranje.

Udruženje obrtnika grada Zagreba, kako su naveli, kao najveće udruženje u Republici Hrvatskoj, dužno je reagirati u ime više od 21.000 zagrebačkih obrtnika te upozoriti na probleme koji su se pojavili početkom provedbe Fiskalizacije 2.0. Situacija, kako su kazali, nije nimalo bezazlena.

Navode pritom kako se, prema provjerenim informacijama s terena, veliki broj obrtnika suočava s poteškoćama u poslovanju povezanim s uvođenjem e-računa za sve poslovne subjekte u sustavu PDV-a. Uočeni su problemi u radu na svim razinama sustava, što je dovelo do zastoja u izdavanju e-računa i usporavanja poslovnih procesa.

Ljudi se, kako su kazali, najčešće žale na tehničku nefunkcionalnost sustava (slanje i zaprimanje e-računa) kod više pružatelja usluga. Među ključnim problemima ističu se "računi koji nestaju u sustavu", nemogućnost pronalaska obrta u registru primatelja e-računa te neusklađenost između aplikacija, posrednika i FiskAplikacije.

Zakazala je i korisnička podrška. Obrtnici nisu dobili pravovremenu pomoć niti obavijest da je sustav u kvaru. "Naši članovi našli su se u situaciji da ne mogu fakturirati, zaprimati račune, plaćati režije i robu, što izravno ugrožava njihovu likvidnost", istaknuli su iz Udruženja obrtnika grada Zagreba napominjući kako obrtnici imaju i veliki problem s klasifikacijom proizvoda i usluga po djelatnostima (KPD 2025).

Taj sustav obvezan je od početka godine za izdavanje e-računa i Fiskalizaciju 2.0, gdje svaka stavka na računu mora imati pridruženu odgovarajuću KPD šifru kako bi se osigurala točna kategorizacija za porezne i statističke svrhe. Postoji niz nelogičnosti u primjeni KPD-a pa tako primjerice usluga izrade okvira za sliku uključuje proizvodnju, montažu i materijal pri formiranju konačne cijene. Sustav u tom slučaju traži razdvajanje na elemente, ali nije jasno može li se koristiti jedan ili više KPD-ova po računu, treba li dodijeliti KPD po svakoj stavci ili samo jedan za cijeli račun.

Državni zavod za statistiku (DZS) ne odgovara na upite, iako obrtnici imaju zakonsku obvezu koristiti točne šifre, upozorili su iz Udruženja. Fiskalizacija 2.0, kako su kazali, najavljena je kao iskorak prema većoj transparentnosti i uređenju poslovanja obrta te malih i srednjih poduzeća.

Obrtnici su tu inicijativu prepoznali kao borbu protiv sive ekonomije i načelno je podržavaju zbog čega su, navode, organizirali pet radionica kako bi pomogli svojim članovima u prilagođavanju novim zahtjevima. Na njima je sudjelovalo više od 1.000 obrtnika. Svjesni mogućih problema kojima danas svjedoče poslali su inicijativu svojoj krovnoj organizaciji, Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK), u kojoj su tražili odgodu primjene Fiskalizacije 2.0.

Iz Udruženja obrtnika grada Zagreba apeliraju na odgovorne da ulože dodatni napor kako bi se problemi što prije riješili. Traže da se obrtnicima omogući normalno obavljanje gospodarske djelatnosti. Predlažu da se mali poduzetnici ne penaliziraju dok god sustav ne bude stabilan i dok se ne omogući njegovo normalno funkcioniranje. Također, smatraju kako bi trebalo dati jasne upute korisnicima vezano za probleme koji su se javili tijekom početka provedbe Fiskalizacije 2.0.

Upozoravaju i kako od početka iduće godine u sustav ulaze i gospodarski subjekti izvan sustava PDV-a, među kojima je veliki broj njihovih paušalnih obrtnika.