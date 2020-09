Radeta: Ovo je jedan od najgorih primjera uhljebljivanja

'Prema podacima koje imamo, u ovom trenutku u zadarskoj Čistoći radi sedam direktora, koji uza sebe imaju i 11 pomoćnika, 14 stručnih suradnika i 21 voditelja, a da ne spominjemo i ostale funkcije...'

<p>- Jedan od najgorih primjera uhljebljivanja upravo je zadarska Čistoća koja broji 381 zaposlenika čime je apsolutni rekorder po broju djelatnika na čitavom Jadranu. Itekako problematičnim smatramo što Zadar ima više zaposlenika od splitske Čistoće, čiji djelatnici moraju skrbiti o tri puta većem prostoru - tvrdi <strong>Daniel Radeta</strong>, predsjednik Gradske organizacije SDP-a u Zadru.</p><p>Iznio je šokantan podatak o broju zaposlenih nazvavši to gradsko poduzeće uhljebistanom.</p><p>- Prema podacima koje imamo, u ovom trenutku u zadarskoj Čistoći radi sedam direktora, koji uza sebe imaju i 11 pomoćnika, 14 stručnih suradnika i 21 voditelja, a da ne spominjemo i funkcije savjetnika, zamjenika, administratora, referenata.. - kazao je Radeta, a te su nam podatke potvrdili u Čistoći.</p><p>- Trgovačko društvo ima broj djelatnika koji navodite u upitu. Ustroj se sastoji od jednog glavnog direktora ili člana uprave. Društvo je podijeljeno na pet sektora, koji imaju svoje direktore. Direktori sektora imaju uobičajene ugovore o radu kao i ostali radnici. Neka trgovačka društva takva radna mjesta nazivaju koordinatorima ili voditeljima, dok je kod nas ovakva terminologija radnih mjesta prisutna više od 15 godina. Primjera radi, prethodna tri direktora Društva bila su prije toga direktori tehničkog sektora. Direktori sektora imaju svoje pomoćnike i voditelje - rekla je <strong>Branka Kozulić</strong>, Tajnica direktora društva.</p><p>Pitali smo i za plaće, s obzirom da je riječ o gradskoj tvrtki pa javnost ima pravo znati koliko izdvaja za njih, zajedno s troškovima mobitela, službenih automobila i kreditnih kartica.</p><p>- Plaće direktora sektora su jedinstvene i iznose oko 8.200 kuna. Mobilne uređaje kao glavno komunikacijsko sredstvo posjeduje 150 radnika tvrtke i to od pometača, vozača pa do direktora, te mjesečni račun za sve navedene djelatnike iznosi oko 6.000 kuna - rekla je Kozulić.</p><p>- Svi oni imaju visoke koeficijente plaće, a ima ih nešto manje od osamdeset koji sjede po uredima i obavljaju određene poslove te predstavljaju gotovo četvrtinu svih zaposlenih. To je isto jedan od detalja koji svrstavaju Čistoću Zadar u apsolutnog rekordera po broju raznoraznih činovnika koji primaju plaću od poreznih obveznika našega grada. To je, zapravo, HDZ-ov model upravljanja imovinom građana, financijama poreznih obveznika i to sustavno rade već tri desetljeća. Da bi se takav nakaradni sustav uhljebljivanja na račun građana nastavio, dužni su postaviti svoje poslušnike koji su spremni nastaviti tamo gdje je prethodnik stao bez ijednog pitanja, iako bez formalno pravnih uvjeta za obnašanje te dužnosti, ali i bez imalo srama da se njima prilagode i mijenjaju akti društva (Poslovnik i Statut). Zato se danas na Skupštini Čistoće formalno donosi odluka o postavljanju HDZ-ovca <strong>Ivana Johna Krstičevića</strong> za direktora Čistoće do daljnjeg. I ne, nema tu govora o mandatu. Krstičević će biti direktor dokle god bude poslušnik svoje stranke, dokle god bude uhljebljivao stranačke ljude. Kada se slučajno odmetne, na njegovo mjesto doći će novi direktor, naravno, sa stranačkom iskaznicom HDZ-a - tvrdi Radeta.</p><p>Je li doista umjesto starog direktora Drage Maričića postavljen novi Ivan John Krstičević?</p><p>- Dana 14.09.2020. održana je skupština trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar, te je na istoj imenovan za direktora John Ivan Krstičević - potvrdila je Kozulić i dodala:</p><p>- Svako komunalno društvo ima svoje specifičnosti i teško ih je međusobno uspoređivati. Čistoća d.o.o. Zadar ima područje pružanja usluge, odnosno obavljanja djelatnosti, najveću u Republici Hrvatskoj, što podrazumijeva Grad Zadar i 17 općina, sedam gradskih otoka i Otok Ugljan i Pašman. Jedni smo od društava koje na svome području primjene obavljanja djelatnosti ima najviše otoka. Uslužujemo preko 75.000 korisnika. Želimo istaknuti kako se u ljetnom razdoblju turističke sezone prikupljanje otpada poveća sa 150 tona na 520 tona dnevno. Primjera radi, naš vozač, da bi sakupio otpad iz određene općine dnevno mora prijeći oko 120 kilometara, odnosno da bi prikupio otpad s najudaljenijih otoka to iznosi 60 nautičkih milja, što iziskuje trajektom cijeli dan - kaže Kozulić te dodaje da uz to, održavaju urednost pet javnih gradskih WC-a, četiri reciklažna dvorišta, dva mobilna reciklažna dvorišta i gospodarenje odlagalištem otpada.</p>