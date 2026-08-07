Radić osudio napad na Pejina: 'U Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje i samovolju...'

Osječki gradonačelnik Ivan Radić u petak je najoštrije osudio jutrošnji napad na direktora Zračne luke Osijek i nogometnog suca Tihomira Pejina, napadnutog tijekom trčanja, poručivši da je s velikom zabrinutošću primio vijest o napadu te mu poželio brz oporavak.

"Najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja. U Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje, netoleranciju i samovolju", poručio je Radić.

Izrazio je uvjerenost da će nadležne institucije žurno utvrditi sve okolnosti napada.

"Osijek gradimo kao grad sigurnosti, međusobnog poštovanja i zajedništva, u kojemu se svatko osjeća sigurno i dostojanstveno. Te vrijednosti nemaju alternativu", rekao je Radić.

Pejin je napadnut oko 7 sati u Wilsonovoj ulici, u blizini stadiona Gradski vrt, dok je bio na jutarnjem trčanju.

Prema pisanju medija, napale su ga dvije maskirane osobe koje su pritom upotrijebile teleskopske palice.

Osječka policija zaprimila je u 7,01 sati dojavu da je u Wilsonovoj ulici pretučena osoba koja leži na cesti, nakon čega je ozlijeđeni prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Pejin je medijima rekao da ne zna tko su napadači niti što bi mogao biti motiv napada.