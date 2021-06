Radimir Čačić, dolazeći na primopredaju, rekao je da od nove vlasti ne očekuje ništa, a nije htio reći ni što misli da će se dogovoriti s pročelnicima koji su trenutno na čelu ureda, donosi N1.

Nakon predaje vlasti medijima su se obratili Radimir Čačić i Anđelko Stričak.

- Prije četiri godine nije bilo nikoga ni ničega, ja kad sam došao u Županiju dobio sam par papirića na kojima je nešto pisalo. Pisalo je ono što je moglo pisati, tih par projekata vrijednih četiri milijuna. Sada novi župan ima sve prijavljeno, sve pregledno. Imamo velike projekte, siguran sam da će ekipa koju preuzima novi župan, kao što je vrhunski odradila svoj posao, odrađivati ga i dalje. To je ekipa vrlo kvalitetnih ljudi, to je vrhunska ekipa. Ali bitan je coach. Županija je četiri puta bila najuspješnija u Hrvatskoj i nadam se da ćemo to i nastaviti. Čestitke novom županu i uspjeh u radu - rekao je Čačić.

Novi župan Anđelko Stričak je rekao da su u kampanju ušli s ambicioznim planom kojeg će, vjeruje, ostvariti.

- Naravno da nisam najbolji, najsposobniji, najsavršeniji, ali nastojat ću zajedno sa svojim timom dati sve od sebe da u idućem mandatu Varaždinska županija i svi njeni žitelji osjete jedan iskorak - rekao je

Na pitanje novinara postoji li u Varaždinskom HDZ-u netko tko ruši Andreja Plenkovića, Stričak je rekao da su to nebuloze.

Radimir Čačić rekao je da je on svoje rekao o odnosu s HDZ-om.

- Sve što sam o tome htio reći sam rekao. Ponekad negdje piše i nešto o čemu nemam pojma. Svašta se piše, zato je televizija jako dobro. Kad ću imati nešto za reći, reći ću - kazao je Čačić.