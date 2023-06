Radio za Sadama i JNA: Kako je Ukrajina uskrsla mračni genij kanadskog inženjera topova

Tri metka kalibra 7.65 mm u leđa i dva u glavu presudila su 62-godišnjem Kanađaninu Geraldu Bullu pred vratima njegova briselskog stana u ožujku 1990. godine. U predvečernjim satima nitko u mirnom kvartu nije čuo pucnjeve ni udarac tijela na tlo. Nitko nije vidio egzekutora. Dvadeset tisuća dolara keša koje je Bull nosio u džepu ostali su netaknuti. Ni 33 godine kasnije nije otkriveno tko je likvidirao jednog od najvećih topničkih genija svih vremena. Bull je otac revolucionarnog projekta, goleme “haubice sudnjeg dana”, projektirane za ispaljivanje granata s atomskim i kemijskim bojevim glavama stotinama kilometara daleko. Čak i lansirati satelite u orbitu umjesto skupih i neekonomičnih raketa. Lansiranje po kilogramu tereta NASA naplaćuje 22 tisuće dolara, dok su troškovi lansiranja satelita iz Bullova supertopa izračunati na svega 1700 dolara po kilogramu. Protivio se balističkim raketama kao nosiocima strateškog vatrenog udara, koncepta koji živi još od početka 1970-ih. Raketa može imati ubrzanje od 30 ili 40 G. U slučaju topa kalibra 400 mm ubrzanje je zapanjujućih 20.000 G! Dalekometno topništvo bilo mu je opsesija do kraja života. Izvan svijeta oružja nije bio poznat. No bio je svjetska figura, Wernher von Braun dalekometnog topništva. Pomicao je inženjerske granice artiljerije za koje se mislilo da su konačne. Poput Von Brauna bio je spreman surađivati s bilo kim sve dok mu to omogućuje nastavak istraživanja, pa čak i s Čileom generalissimusa Pinocheta, Sadamovim Irakom i Homeinijevim Iranom.