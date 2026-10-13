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Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
storyeditor/2026-10-07/PXL_100320_28361350.jpg | Foto: Matija Habljak/Pixsell
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Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.

Ministarstvo zdravstva zasad nema informacije da bi mogući odlazak većeg broja radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice predstavljao problem u funkcioniranju bolnice, rekli su za 24sata nakon što smo ih pitali što će poduzeti ako liječnici doista napuste bolnicu u slučaju ponovnog imenovanja Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.

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Komentari 17
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