Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.
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Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
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Ministarstvo zdravstva zasad nema informacije da bi mogući odlazak većeg broja radiologa iz KBC-a Sestre milosrdnice predstavljao problem u funkcioniranju bolnice, rekli su za 24sata nakon što smo ih pitali što će poduzeti ako liječnici doista napuste bolnicu u slučaju ponovnog imenovanja Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.
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