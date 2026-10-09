Vinogradska bira novog šefa Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, prvi natječaj je srušen nakon žalbe Zadravec koja je 2021. smijenjena s te pozicije radi mobbinga djelatnika.
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Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica u bolnici: Evo što su nam odgovorili iz Uprave
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Uprava KBC-a Sestre milosrdnice nije htjela komentirati dopis radiologa u kojem su ih upozorili na moguće masovne odlaske liječnika ako Dijana Zadravec ponovno bude imenovana predstojnicom Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Iz tog su KBC-a poručili za 24sata da, dok traje natječaj, neće komentirati navode o kandidatima niti moguće posljedice njihova izbora.
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