<p>Radite li od kuće, poslodavac vam neće platiti trošak prijevoza, ali bi morao nadoknaditi ostale troškove poput troškova za struju, internet, vodu, plin i ostalo što potrošite u radno vrijeme. No trenutačno država taj dio oporezuje za razliku od prijevoza. Ovo je samo zrno problema koji su isplivali otkako je Hrvatska zbog pandemije okusila 'rad od kuće'. Poslodavci i radnici su se snalazili kako su znali iako gotovo nitko to nije imao regulirano ugovorom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ministar rada <strong>Josip Aladrović</strong> na zadnjoj sjednici Vlade spomenuo je potrebu za izmjenom Zakona o radu i naznačio da se u bliskoj budućnosti s time želi baviti. O detaljima još javno ne želi govoriti, ali doznajemo da je cilj Vlade posjesti sindikate i poslodavce te da zajedno detaljno razmotre sve pojedinosti i dogovore u detalje promjene Zakona o radu, i to što prije.</p><p>- Vlada bi da hoće sama mogla promijeniti Zakon i uvrstiti ga u proceduru, no to im nije ni cilj ni interes. Oni žele sjesti s poslodavcima i sindikatima u okviru gospodarskog vijeća ili radne skupine koja nije u njihovoj domeni te čuti sve prijedloge i kritike - govori nam izvor blizak Vladinim krugovima dobro upućen u tematiku. Otkriva nam i probleme koji brinu poslodavce, ali i radnike, a koji su dio sadašnjeg zakona.</p><p>- Svaka tvrtka po zakonu mora imati, recimo, vatrogasni aparat. To znači i da bi ga svaki radnik morao imati kod kuće te da bi se to penaliziralo ako nema. Ujedno je preotvoreno pitanje zaštite na radu jer iz sadašnjih okvira ispada da ako radite od kuće, kuhate si kavu i opečete se u radnom vremenu, možete tražiti odštetu za to. To su sve detalji o kojima će morati biti riječi na sastanku koji se planira - pojašnjava nam naš izvor. Ako se rad od kuće uvriježi u Hrvatskoj, bit će dodatnog posla i za Državni inspektorat koji će morati nadzirati i poslodavce, ali i radnike jesu li im zadovoljeni uvjeti rada kod kuće.</p><p>- Imamo zakon, ali sustav je po pitanju rada neuređen, odnosno nedorečen, i to tako ne smije ostati. Ono zbog čega će se Vlada sigurno pozabaviti ovim pitanjem, između ostalog, je i cilj da se preko radnog zakonodavstva poveća konkurentnost naše ekonomije, a to se s radom od kuće itekako može napraviti - zaključuje naš izvor. Sindikati pak ne vide problem u sadašnjem zakonu i smatraju da je sve regulirano.</p><p>- Sve je regulirano i u sadašnjem zakonu. Njega ne bi trebalo mijenjati jer imamo članke koji se odnose na rad na izdvojenom mjestu, a to je i rad od kuće. Jasno je definirano da mora biti u ugovoru određeno gdje i kako djelatnik radi, a ako se nešto promijenilo, mogu se napraviti dodatak ugovora o radu i definirati pojedinosti - smatra predsjednik Nacionalnog sindikata Hrvatske <strong>Krešimir Sever</strong>. S obzirom na to da je dio stručnjaka iz domene radnog prava zaključio da Zakon samo jednim člankom definira ovakav odnos i da se pod hitno treba mijenjati, Sever odgovara kako se detalji mogu razraditi u nacionalnom kolektivnom ugovoru. - Vlada, sindikati i poslodavci mogu sjesti i dogovoriti sve u sitna crijeva, što se kaže, i potpisati i nacionalni kolektivni ugovor što bi bilo puno jednostavnije i brže rješenje nego izmjena Zakona jer ta je procedura dugotrajna pa dok se to riješi prođe pandemija - smatra Sever.</p><p>Ističe da po ovom pitanju postoji okvirni sporazum još iz 2002., koji su sklopile reprezentativne udruge europskih sindikata, malih i srednjih poduzetnika, kao i udruge industrijskih poslodavaca. Država nije priznavala trošak poslodavcima koji su htjeli radnicima nadoknaditi troškove korištenja energenata tijekom rada od kuće. Nitko nije provjeravao imaju li radnici uopće uvjete za rad od kuće jer su mnogi svjedočili da u malim kvadraturama rade i iz toaleta.</p><p>S druge strane, mjere kojima je država odlučila pomoći poslodavcima da prevladaju krizu i ne otpuštaju radnike dio poslodavaca je iskorištavao tako da su pisali kako ljudi rade skraćeno radno vrijeme te su uzeli naknade, no od radnika su zahtijevali da rade puno radno vrijeme bez da i to nadoknade. Kao što su neki radnike koji su bili u samoizolaciji tražili da svejedno rade od kuće, ali im to nije bilo plaćeno... Ovo su sami neki od problema na koje su se radnici žalili udrugama i sindikatima, no zbog straha da ne ostanu bez posla, javno nisu htjeli istupiti. Zbog svega ovoga rad od kuće treba jasnije definirati.</p>