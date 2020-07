Radman o Vučićevim izjavama o Hrvatskoj: 'Iznenađeni smo i adekvatno ćemo reagirati'

Hrvatska podupire europski put Srbije, ali smo jako iznaneđeni izjavama predsjednika Vučića, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova i dodao kako bi Srbija trebala riješiti pitanje 1871 nestalih u ratu

<p>Policija je postupila brutalno u nekim slučajevima kada su u pitanju građani i novinari, rekao je <strong>Gordan Grlić Radman</strong>, ministar vanjskih i europskih poslova na pitanje o prosvjedima u Hrvatskoj. Poručio je i kako su ga začudile izjave srpskog predsjednika <strong>Aleksandra Vučića</strong> koji je u kontekstu prosvjeda spomenuo Hrvatsku i hrvatske medije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Srbiji </strong></p><p>- Kada su u pitanju odnosi Hrvatske i Srbije, bilo bi dobro imati u vidu činjenicu da bi za bilateralne odnose, Srbija bi trebala ispuniti međunarodne obveze koje se sastoje u ispunjavaju zajamčenih prava zastupanja hrvatske manjine sukladno sporazumu - poručio je Grlić Radman. </p><p>S druge strane, ističe, kako bi se olakšali bilateralni odnosi, Srbija bi trebala dati odgovor na 1871 nestale osobe u Domovinskom ratu. </p><p>- Mi moramo njegovati i brinuti o onim članovima obitelji koji potražuju osobe nestale za Domovinskog rata, želimo konačno razriješiti sve te situacije koje su nastale tragičnim raspadom bivše države. Očekujemo konkretne rezultate po pitanju hrvatske manjine u Srbiji i pitanje nestalih. To su na koncu europske obveze. Hrvatska podupire europski put Srbije, ali smo jako iznađeni izjavama predsjednika Vučića - rekao je i dodao kako je Hrvatska okrenuta svojim pitanjima, a trenutno su to formiranje vlade i sabora. </p><p>- Naša reakcija će biti adekvatna kao što je to uvijek i bila - rekao je. </p>