Radna skupina traži veću transparentnost u radu cementare Holcim

Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim u Koromačnu razmotrila je dobivena očitovanja društva Holcim Hrvatska i Fonda za zaštitu okoliša, te najavila da će i dalje inzistirati na transparentnosti i učinkovitim nadzoru postupanja s gospićkim otpadom

Radna skupina nije prihvatila da se cjeloviti izvještaj o provedenim postupcima dostavi tek po završetku procesa pa od Holcima Hrvatska d.o.o. traži dosljedno poštovanje zaključka Skupštine Istarske županije, koji se temelji na transparentnosti poslovanja i potpunoj informiranosti o svim procesima u cementari Koromačno, priopćeno je nakon sjednice održane u srijedu.

"To se prvenstveno odnosi na neodgodivu uspostavu direktnog prijenosa trenutnih vrijednosti kontinuiranih mjerenja emisija na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se traži pravodobna dostava svih internih i vanjskih analiza otpada, dokumentiranih potvrda o sukladnosti svake pojedine pošiljke te dokaza o sljedivosti otpada koji se zaprima u Koromačnu", navodi se u priopćenju.

Vezano uz dodatnu emisiju mjerenja, Radna skupina predložila je Holcimu da, na temelju dosadašnjih podataka o emisiji ukupnog organskog ugljika (TOC), razmotri mogućnost mjerenja pojedinih spojeva koji čine TOC, poput policikličkih aromatskih ugljikovodika, hlapljivih organskih spojeva, aldehida i sličnih spojeva, koji mogu služiti kao pokazatelji zdravstvenog rizika.

Od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražena je dostava cjelovite dokumentacije stručnog nadzora nad tokovima otpada tijekom svih faza provedbe sanacije. To uključuje sve dosadašnje i buduće periodične izvještaje o provedenim aktivnostima, količinama uklonjenog otpada, fotodokumentaciju te eventualna odstupanja od terminskog plana provedbe druge faze sanacije lokacije PPK Velebit u Gospiću.

Radna skupina ponovno je zatražila očitovanje Državnog inspektorata Republike Hrvatske, koje se nije očitovalo na prvi zahtijev, te informacije o nadzornim aktivnostima koje je Inspektorat proveo ili namjeravao provesti u vezi s oporabom predmetnog otpada u Koromačnu.

"Prema informacijama koje su iznijeli predstavnici Holcima, manji dio neopasnog otpada iz Gospića već je energetski oporabljen u cementari Koromačno. Riječ je o otpadu koji je prethodno mehanički obrađen i pomiješan s drugim vrstama neopasnog otpada na lokaciji izvan cementare, ali unutar grupacije Holcim", navodi Radna skupina.

Predstavnici Holcima pojasnili su, dodaje se, i postupak zaprimanja, analize i obrade prve pošiljke otpada. Prema njihovim navodima, akreditirani vanjski laboratorij proveo je uzorkovanje i kemijsku analizu otpada, kojom je potvrđeno da se radi o neopasnom otpadu. Nakon mehaničke obrade i miješanja s drugim neopasnim otpadom provedena je dodatna analiza proizvedenog goriva iz otpada.

Tek nakon potvrde njegove sukladnosti sa zahtjevima cementare, otpad je dostavljen u Koromačno, gdje su provedene i interne laboratorijske analize. Radnoj skupini pojedine su analize pokazane tijekom sastanka, ali bez mogućnosti zadržavanja dokumentacije, navodi se u priopćenju.

Dodaje se kako će se članovi Radne skupine odazvati pozivu Holcima za obilazak tvornice, no smatra potrebnim da joj prije obilaska budu dostupni nalazi i izvještaji nadležnih državnih tijela ili da njihovi predstavnici budu prisutni tijekom obilaska.